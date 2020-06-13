کمبود اعتبارات در شرکت آب اردبیل/خلخال با بحران کم آبی مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، نقی رستمی صبح شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی شهرستان خلخال با اشاره به پایین بودن سطح درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل عنوان کرد: با توجه به این‌که درآمد حاصل از فروش آب ۵۰ میلیارد ریال می‌باشد، هزینه‌های جاری این شرکت ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به این‌که در سال گذشته ۱۱۵ میلیارد ریال صرف حقوق کارکنان این شرکت شده، افزود: درآمد حاصل از فروش در شهرستان‌های خلخال و کوثر به علت مصرف پایین آب در این مناطق و تأمین آب از منابع دیگر، آب در این نواحی منبع درآمدی مناسبی برای تأمین هزینه‌های جاری این شرکت نیست.

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل با بیان این‌که میزان هدر رفت آب روستایی استان در حال حاضر ۳۵.۵ درصد می‌باشد، تصریح کرد: با اعمال پروژه‌های اصلاح شبکه‌های آبرسانی روستایی طبق برنامه اعلام شده از سوی شرکت آب و فاضلاب باید میزان هدر رفت آب روستایی سالانه ۱.۵ درصد کاهش یابد که لازمه تحقق این مسئله نیازمند تأمین اعتبار از محل اعتبارات استانی است.

رستمی منابع مالی شرکت را اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل از محل اعتبارت صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: اجرای پروژه‌های آبرسانی روستایی در شهرستان‌ها بستگی نحوه توزیع اعتبارات استانی از سوی فرمانداران برای اجرای این طرح‌ها دارد.

وی ضمن اشاره به مشکل کمبود آب در بیشتر روستاهای واقع در منطقه نیمه گرمسیر بخش خورش رستم خلخال اظهار کرد: اجرای طرح مجتمع آبرسانی در منطقه چشمه پرآب روستای لرد از توابع بخش شاهرود خلخال در دستور کار این شرکت است.

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل مشکل کمبود آب شرب در روستای طویستان در بخش خورش رستم را ناشی از مشکل تأمین منابع پایدار آب دانست و گفت: این روستا دارای شبکه آبرسانی آب شرب مناسب است ولی از مشکل تأمین آب پایدار رنج می‌برد که در صورت تأمین ۱۰۰ لیتر آب از این چشمه توسط شرکت آب منطقه‌ای استان اردبیل این شرکت نسبت به احداث مجتمع آبرسانی و تأمین آب ۳۳ روستای کم آب بخش خورش رستم و بخشی از شهر هشجین اقدامات لازم را انجام خواهد داد.