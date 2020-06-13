بنگاه های فاقد بیمه منتظر دریافت تسهیلات کرونایی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق ماده یک قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار دارند و بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف شده اند که مطابق با قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. از سویی دیگر بر اساس بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. بنابراین هر کارگری (که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

این در حالیست که یکی از معضلات اصلی بازار کار ایران، شانه خالی کردن کارفرمایان از بیمه کردن کارگران است. فرار کارفرمایان از این موضوع به دلایلی همچون کسب منافع مالی بیشتر، پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی کارگران است. این مساله نه تنها موضوع بازنشستگی کارگران را با مشکل مواجه می‌کند بلکه در شناسایی این افراد نیز در زمانی که حوادث مترقبه و غیرمترقبه ای رخ می‌دهد، وقفه ایجاد می‌کند.

در آخرین نمونه، می‌توان به واریز بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده و تسهیلات به بنگاه‌های آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد؛ دولت در این طرح اعلام کرد که اولاً بیمه بیکاری صرفاً به کارگران بیمه شده تعلق می‌گیرد و ثانیاً بنگاه‌های دارای کد بیمه، در صورتی که نیروی کار خود را حفظ کنند مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند، بنابراین بنگاه‌هایی که فاقد کد بیمه هستند و کارگرانی که بیمه ندارند، مشمول این طرح نمی‌شوند.

مشاغل فاقد بیمه تسهیلات می‌گیرند

به گزارش مهر، بر اساس آمار شیوع ویروس کرونا به طور مستقیم بر زندگی ۶ میلیون کارگر تأثیر گذاشته است که از این تعداد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه ندارند. این افراد چند دسته هستند به این صورت که یا خویش فرما هستند یا رابطه کارکنی-کارفرمایی وجود دارد اما قابل اثبات نیست و یا رابطه کارکنی-کارفرمایی وجود داد و قابل اثبات است.

در این بین اگرچه هنوز برای حمایت از کارگران فاقد بیمه که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شده اند تدبیری اندیشیده نشده است، اما از آن طرف مقرر شده به کارگاه‌های فاقد کد بیمه برای حفظ نیروهای انسانی، تسهیلاتی پرداخت شود.

البته آنطور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مهر اعلام کرد کسانی مشمول این طرح می‌شوند که شغلشان قابل احصا باشد؛ در واقع باید قابلیت احصاء اشتغال به صورت فعال وجود داشته باشد که وزارت تعاون برای این موضوع با همه دستگاه‌های ذیربط همچون وزارت میراث فرهنگی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی‌های لازم را انجام داده است؛ در این رابطه منصوری معاون وزیر کار می‌گوید: «ما به سراغ کسانی می‌رویم که امکان احصاء شاغل بودنشان وجود داشته باشد. مثلاً اگر یک دستفروش در نمایشگاهی حضور داشته و اطلاعاتش توسط وزارت کشور یا شهرداری ثبت شده باشد، شغل این فرد برای ما قابل احصاء است اما صرف ادعای فرد نمی‌تواند قابل قبول باشد زیرا در این صورت افرادی که هیچ گونه شغلی ندارند می‌توانند با معرفی کذب خود سیستم را دچار مشکل کنند.»

بر این اساس؛ در صورت تأیید نهایی دستورالعمل طرح مذکور، فرایند ثبت نام از مشمولان به همان روال ثبت نام از کارگاه‌های دارای کد بیمه خواهد بود، یعنی پس از ثبت نام در سامانه و پالایش اطلاعات، سازوکار واریز تسهیلات مشخص می‌شود.

در این بین آنطور که منصوری هفته گذشته گفته بود، طرح حمایت از بنگاه‌ها و مشاغل فاقد بیمه قرار بود در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه به تصویب نهایی برسد تا هر چه سریع‌تر دستورالعمل تهیه و برای اجرا در دستور کار قرار گیرد.

مطابق با آنچه که رئیس جمهور در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد این طرح تصویب و به زودی به مرحله اجرا می‌رسد.