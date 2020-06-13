۸۰ درصد خودروهای احتکاری از سوی پلیس تهران کشف شده است

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خرید و فروش شبه‌سلاح‌ها مجاز است یا خیر؟ اظهار داشت: به هیچ عنوان خرید و فروش شبه‌سلاح‌ها چه به صورت حضوری و چه در فضای مجازی مجاز نیست.

وی ادامه داد: برخی از فروشندگان و قاچاقچیان سلاح در فضای مجازی با ترفند اینکه کالیبر اسلحه‌ای کمتر از ۹ است، سعی در فریب افراد را دارند اما مردم جامعه بدانند که خرید و فروش هرگونه وسیله‌ای که شبیه سلاح باشد ولو آنکه کالیبر کمتر از ۹ داشته باشد، جرم است.

رئیس پلیس تهران بزرگ افزود: منظور از «شبه‌سلاح» سلاحی است که در نگاه اول، فرد نتواند تشخیص دهد این سلاح واقعی است یا اسباب‌بازی. در صورت انجام معامله در این موضوع، هم خریدار و هم فروشنده مرتکب جرم شده‌اند.

سردار رحیمی خاطرنشان کرد: متأسفانه خفت‌گیری و زورگیری در خرید و فروش و تحویل سلاح بین خریدار و مشتری بسیار بالاست و اغلب افرادی که به محل قرار برای دریافت کالا می‌روند، مورد زورگیری قرار گرفته و نه تنها اقلامی که همراه خود دارند را از دست می‌دهند بلکه در برابر پولی که پرداخت کرده‌اند، هیچ سلاحی به آنها داده نمی‌شود.

وی بیان کرد: درست است که خریداران سلاح و شبه‌سلاح مرتکب تخلف شده‌اند اما در صورت بروز چنین مواردی (خفت‌گیری و زورگیری در معامله) حتماً به پلیس مراجعه و طرح شکایت کنند که فرد خاطی شناسایی و دستگیر شود و افراد دیگری فریب نخورند.

کشف ۳۴۰۰ خودروی احتکاری تا کنون

فرمانده انتظامی پایتخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا به یکباره پلیس اقدام به کشف خودروهای احتکار شده کرده و تا قبل از یک بازه زمانی مشخص، خبری از کشف خودروهای احتکاری نبود؟ گفت: پلیس تا قبل از مأموریتی که به آن محول شد، وظیفه‌ای در حوزه کشف خودروهای احتکاری نداشت. از زمانی که ابلاغ شد تا پلیس به این موضوع هم ورود کند، تمامی مأموران خود را به کار گرفته‌ایم تا هیچ موردی از دستمان در نرود.

سردار رحیمی تأکید کرد: تاکنون ۳۴۰۰ انواع خودروی ایرانی و خارجی احتکار شده از پارکینگ‌ها و انبارهای مختلف در پایتخت کشف شده است.

وی در پایان گفت: مجموعه پلیس پایتخت تمام توان خود را در این زمینه به کار گرفته و تاکنون بیش از ۸۰ درصد خودروهای احتکار شده توسط پلیس تهران کشف شده است.