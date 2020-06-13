حمیدرضا خانپور بعد از پایان اولین جلسه هیئت حل اختلاف و داوری در سالجاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این جلسه تعیین تکلیف ۱۴ قرارداد و پرونده راکد واگذاری حق بهره برداری واحدهای تجاری خدماتی در شهرک‌های صنعتی کاسپین۱ و کاسپین۲ (آبیک) و آوج با حضور متقاضیان بررسی شد که دو قرارداد راکد منجر به فسخ شد و ۱۲ پرونده مطرح شده در هیئت برابر رأی داور و حکم مرضی الطرفین و نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران منجر به اعطای مهلت جهت انجام تعهدات شد.

وی تصریح کرد: تمامی قراردادهای مذکور مربوط به متقاضیانی است که علیرغم تخصیص زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان هیچ گونه ساخت و سازی در زمین صنعتی تحویلی انجام نداده اند و آن را سالیان متمادی راکد نگه داشته اند.

خانپور با اشاره به آزاد سازی اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی بیان کرد: در طول سه سال گذشته با برگزاری هفت جلسه هیئت حل اختلاف و داوری و رسیدگی ۹۱ پرونده قرارداد راکد، آزادسازی و خلع ید ۲۱ هکتار زمین صنعتی از اراضی راکد اقدام شده و در راستای جذب سرمایه گذاران صنعتی دارای اهلیت، مجدداً به متقاضیان واجد صلاحیت واگذار شده و می‌شود.

متقاضیانی که در موعد مقرر نسبت به ارائه نقشه‌ها و اخذ مجوز ساخت و ساز اقدام نکرده و در قطعه زمین صنعتی تحویلی شروع به ساخت و ساز نکنند و زمین‌های صنعتی خریداری شده را راکد نگه دارند، طبق دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

