به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمودرضا مرادی در نشست ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا اظهار داشت: روند مثبت شدن تست‌های PCR در اسفند ۱۸ درصد، فروردین ۱۹ درصد، اردیبهشت ۲۱ درصد و خرداد ۳۱ درصد بوده است.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته با ثبت ۵ مورد فوتی جدید، تعداد جان باختگان کرونا در استان به ۱۸۰ نفر رسید.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، از ابتدای شیوع اپیدمی تا کنون ۹۰ مادر باردار و حدود ۲۵۰ کودک به کووید ۱۹ مبتلا شده‌اند.

دکتر مرادی بیان داشت: تعداد موارد مثبت کم علامت و بی علامت و همچنین موارد بستری در بیمارستان‌ها افزایش یافته، که این روند بسیار نگران کننده است.

وی گفت: علیرغم تذکرات مکرر هنوز پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌شود، تالارهای برگزاری مراسمات کماکان باز هستند و در آرامستانها تردد و تجمعات بسیار زیاد است که این امر شیوع و انتقال بیماری کرونا را افزایش می‌دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: با توجه به تعطیلات پیش روی هفته جاری و افزایش مسافرت‌ها می‌بایست تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شود.

دکتر مرادی بیان داشت: از تمام نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به جهت همکاری و تعامل خوبی که با دانشگاه در مدیریت و مقابله با بیماری کرونا داشته‌اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.