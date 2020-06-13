به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرم شدن هوا و افزایش احتمال آتش سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی و ضرورت مشارکت و همکاری عموم مردم در پیشگیری و اطفا هرگونه آتش سوزی در این عرصه‌ها، طرح ارتقا آگاهی عمومی در پیشگیری و اطفا حریق در عرصه‌های منابع طبیعی استان تهران اجرا شد.

بر اساس این گزارش در این طرح که تا پایان فصل تابستان به ویژه در روزهای پایانی هفته و تعطیلات ادامه خواهد داشت، علاوه بر توزیع بروشورهای آموزشی و اطلاع رسانی در مبادی ورودی به اماکن گردشگری و طبیعی که حاوی نکات مهم برای پیشگیری و اطفا حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی است، کارشناسان و نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی با حضور مستمر در عرصه‌های طبیعی ضمن رصد کردن این عرصه‌ها برای پیشگیری از آتش سوزی، توصیه‌ها و نکات ایمنی را به شهروندان، گردشگران و مسافران ارائه خواهند کرد.