برگزاری هرگونه مجالس و محافل در مساجد و تالارها ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر حسنی اظهار کرد: تالارها و مساجد مجوز فعالیت برگزاری مجالس و محافل عزا و عروسی، جشن، جلسات سخنرانی، دعا، قرآن و زیارت و برپایی سفره‌ها و پذیرایی‌های عمومی را ندارند.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی مساجد فقط مجاز به برگزاری نماز جماعت با رعایت فاصله اجتماعی هستند و هرگونه اقدام دیگری در این اماکن مقدس ممنوع است.

حسنی با ذکر این نکته که از ابتدای اسفند ماه سال ۹۸ تاکنون که بیش از ۱۱۰ روز درگیر بحران کرونا بودیم تعداد ۲۲۰ هزار و ۴۹۷ بازدید از مراکز، مجموعه‌ها و واحدهای مختلف صورت پذیرفته است، بیان کرد: این موارد شامل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی، اماکن اقامتی و پذیرایی، نانوایی‌ها و غیره صورت پذیرفت و ضمن ارائه آموزش‌های لازم، برخورد لازم با متخلفان صورت پذیرفت.

مدیر بهداشت محیط و حرفه‌ای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه نتیجه بازدیدهای صورت گرفته منجر به ۲۳۹۱ مورد معرفی به مراجع قضائی، معدوم‌سازی ۱۱۴ تن مواد غذایی فاسد، تعطیلی ۳۲۸۴ واحد و مجموعه متخلف و صدور ۳۶۷۹ اخطاریه را داشتیم، گفت: از هفته آخر اردیبهشت ماه امسال تاکنون هم که با افزایش آماری مبتلایان به کووید ۱۹ مواجه بودیم فعالیت‌های سلامت محیط در گام دوم فاصله‌گذاری اجتماعی در حال اجرا بوده و هست و در این مدت تاکنون ۲۳ هزار ۷۱۵ بازدید از مراکز فوق‌الذکر انجام شده است.