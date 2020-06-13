به گزارش خبرنگار مهر، علی هوشمند رئیس حوزه هنری قزوین صبح شنبه با حجت الاسلام محمد جواد زهرایی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار حجت الاسلام زهرایی، هنر را بهترین ابزار ترویج آموزه‌های دینی و انقلابی برشمرد و خاطرنشان کرد: در برابر هجمه فرهنگی دشمنان، دستگاه‌های فرهنگی به ویژه نهادهای برآمده از انقلاب اسلامی باید در عرصه رسانه حضور اثرگذار داشته باشند و این مهم با همدلی، جذب حداکثری و استفاده از ظرفیت جوانان متخصص انقلابی قابل تحقق است.

زندگی سرداران شهید را هنرمندانه ترسیم کنیم

علی هوشمند رئیس حوزه هنری قزوین نیز بر ضرورت تبادل تجربیات فی مابین تاکید کرد و گفت: این مرکز همواره در فرایند طراحی و تولید آثار هنری از نظرات کارشناسان دینی بهره مند بوده است.

رئیس حوزه هنری قزوین گفت: ترسیم هنرمندانه سیمای سرداران شهید و قهرمانان ملی در راستای الگوسازی برای نسل جوان از رسالت‌های اصلی حوزه هنری محسوب می‌شود.

وی افزود: با توجه به غنای فرهنگی، پیشینه تاریخی، ریشه‌های مذهبی مردم قزوین و چهره‌های شاخص به ویژه در دوران انقلاب اسلامی، می‌توان آثار هنری بزرگی در سطح ملی تولید کرد.

هوشمند یادآور شد: تجربه فتوگرافی «روایت شصت و سه» در رثای سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که توسط هنرمندان؛ طراح، عکاس، شاعر و خوشنویس قزوین رقم خورد و یا فیلم زندگی شهید بابایی و اثرگذاری آن در بین آحاد جامعه به ویژه نسل جوان، نشان داد که جوانان پذیرای آثاری هستند که هنرمندانه و خالصانه چهره قهرمانان این سرزمین را به آنان نشان دهند.