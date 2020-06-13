بدون ماسک وارد تئاتر شهر نشوید/ اعلام ضوابط ورود و خروج تماشاگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاتر شهر، مدیریت مجموعه تئاتر شهر با انتشار شیوه نامه اجرایی و بهداشتی بازگشایی تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر پیرو دستور العمل ابلاغی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از انتشار اطلاعیه ستاد ملی مبارزه با کرونا، هرگونه اجرای عمومی آثار نمایشی در این مجموعه با حضور تماشاگران و هنرمندان را منوط به اجرای دقیق این شیوه نامه دانست.

این شیوه نامه مبتنی بر چند فصل تنظیم شده که طی آن ضمن بیان جزییاتی از پروتکل های بهداشتی موارد مربوط به حضور تماشاگران، هنرمندان، کارکنان و سایر مراجعه کنندگان به واحدهای مختلف، نحوه برنامه ریزی اجراهای کنونی و نمایش های آینده تالارهای مختلف تئاتر شهر، شرایط پذیرش مخاطبان برای تماشای آثار نمایشی و پیش بینی برای ارائه خدمات مناسب تر مورد توجه قرار گرفته است.

شیوه نامه‌ اجرایی و بهداشتی بازگشایی مجموعه تئاتر شهر را که توسط سعید اسدی مدیر مجموعه تئاتر شهر بر اساس پروتکل های بهداشتی اعلام شده تهیه و تدوین شده است اینجا ببینید.