میزبانی در آبادان حق مسلم ماست/ مگر می شود جای دیگری بازی کنیم؟

علی عیسی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تیم فوتبال صنعت نفت آبادان اظهار کرد: تمرینات خود را در شهر آبادان برگزار می کنیم و برای لیگ برتر آماده می شویم. خوشبختانه وضعیت تیم به لحاظ ابتلا به کرونا بهتر شده و فقط دو نفر از اعضای کادر و تدارکات کرونا دارند.

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت درباره صحبت هایی که درباره میزبانی این تیم در آبادان مطرح شده و احتمال گرفتن این میزبانی به خاطر کرونا تاکید کرد: طبق برنامه ای که سازمان لیگ ارائه داده بازی های ما در آبادان برگزار می شود و مشکلی وجود ندارد. ما داریم اینجا زندگی و تمرین می کنیم؛ مگر می شود جای دیگری بازی کنیم؟

وی ادامه داد: هفته گذشته هم جلسه شورای تامین خوزستان برگزار و یکسری تصمیمات گرفته شد. تاکنون خلاف این تصمیمات که میزبانی تیم های خوزستانی در خانه خود تاکید داشت صحبتی نشده است. میزبانی در آبادان حق مسلم ماست.

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان در پایان از صحبت در خصوص پرونده های این باشگاه در فیفا خودداری کرد و گفت: پیگیر این پرونده ها هستیم.