به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، پس از اتمام پخش فصل اول مسابقه «دست فرمون» از شبکه نسیم، فصل جدید این مسابقه تدارک دیده شد و ۱۲ هزار نفر از اقصی نقاط کشور متقاضی شرکت در این مسابقه شدند.

تیم تولید مسابقه «دست فرمون» در مرحله نخست از میان ۱۲ هزار متقاضی به ۸ هزار متقاضی واجد شرایط رسیدند که از این تعداد پس از بازبینی مجازی و بررسی‌های متعدد در چندین مرحله، ۱۵۰۰ نفر منتخب شرکت در مرحله راستی‌آزمایی شدند.

مرحله راستی‌آزمایی فصل دوم ظرف سه روز به انجام رسید و از میان ۱۵۰۰ شرکت‌کننده با رای داوران و کارشناسان در نهایت ۴۰۰ نفر جواز حضور در این مسابقه را دریافت کردند.

از ویژگی‌های این دوره مسابقه «دست فرمون» حضور طیف‌های مختلف جامعه است که در این میان می‌توان به حضور ویژه بانوان اشاره کرد.

فصل دوم مسابقه «دست فرمون» به تهیه‌کنندگی محمود محمودی و کارگردانی مسعود صنم این روزها مرحله پیش‌تولید را پشت سر می‌گذارد و به زودی ضبط آن برای پخش از شبکه نسیم آغاز خواهد شد.