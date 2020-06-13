 استفاده مسافران از ماسک در اتوبوس اجباری است 

به گزارش خبرگزاری مهر؛ مهندس محمود ترفع با تاکید بر اثبات تأثیر ماسک در جلوگیری از انتقال ویروس کرونا به ویژه در محل‌های تجمع افراد، افزود: به همین دلیل، اهمیت و ضرورت استفاده از ماسک در اتوبوس مضاعف شده است.

وی با اشاره به لزوم به همراه داشتن ماسک از سوی مسافران، اظهار کرد: البته اگر مسافری ماسک به همراه نداشته باشد، می‌تواند نسبت به تهیه آن از ۶۰ مرکز عرضه ماسک در پایانه‌های اتوبوسرانی و ایستگاه‌های تبادلی و پر مسافر خطوط تندرو اقدام کند.

ترفع با بیان اینکه رعایت فاصله گذاری در ایستگاه‌ها و اتوبوس‌ها یک ضرورت است، تصریح کرد: از مسافران درخواست می‌کنیم اگر اتوبوسی با ظرفیت تکمیل به ایستگاه رسید، از سوار شدن به آن اجتناب کرده و منتظر رسیدن اتوبوس بعدی بمانند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در پایان با درخواست از مسافران برای استفاده از ماسک در اتوبوس به منظور حفظ سلامت خودشان و دیگران، خاطر نشان کرد: مسافرانی که در اتوبوس از ماسک استفاده نمی‌کنند، نه تنها نسبت به سلامتی خود بی تفاوت هستند، بلکه ممکن است به سلامت سایر شهروندان نیز آسیب برسانند.