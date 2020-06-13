به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، احمد علی موهبتی در نشست شورای برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان با تاکید بر ایجاد بستر مناسب برای شکل‌گیری تجارت سالم در بازارچه‌های استان؛ اظهار داشت: تجارت سالم زمانی صورت می‌گیرد که جلوی تجارت غیر قانونی گرفته شود.

وی افزود: هزینه قاچاق باید آنقدر افزایش یابد تا افراد متخلف جرأت ورود به موضوع قاچاق را نداشته باشند.

رئیس شورای برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان، برخورد جدی با متخلفان در بازارچه‌ها و پایانه‌ها بویژه در پایانه مرزی میلک را مورد تاکید قرار داد و افزود: با افراد متخلف در پایانه‌ها و بازارچه‌ها باید برخورد جدی شود و خودروهای حامل کالای قاچاق در محل گلوگاه‌ها و بازرسی‌ها توقیف شوند.

وی از استقرار پلیس امنیت اقتصادی در آینده نزدیک در مبادی رسمی مرزهای سیستان و بلوچستان خبر داد.



موهبتی تصریح کرد: دستگاه‌های دخیل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای رونق بخشی اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی باید هماهنگی و تلاش بیشتری داشته باشند تا اقتصاد واقعی و سالم رونق بگیرد و امید برای تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی ایجاد شود.

وی همچنین در خصوص ارائه خدمت به مردم در حوزه شرکت نفت گفت: استاندارد جهانی برای استقرار جایگاه‌های عرضه سوخت در استان باید رعایت شود.

استاندار سیستان و بلوچستان در خصوص ایجاد جایگاه CNG در استان گفت؛ تاکنون ۱۴ مجوز ساخت این جایگاه‌ها در نقاطی که گاز وجود دارد مصوب شده و صدور مجوز در شهرهای جدید هم که از نعمت گاز برخوردار شوند ادامه خواهد داشت.

وی افزود: می‌بایست جایگاه‌های خدمات رفاهی در جاده‌های سیستان و بلوچستان با استاندارد لازم راه‌اندازی شود و در کنار آن پمپ بنزین برای اقتصادی کردن این پروژه ایجاد شود و در شهرها نیز پمپ‌های تک نازله و دو نازله برای ارائه خدمت مطلوب ایجاد شود.

موهبتی در خصوص قاچاق گندم نیز گفت: تولید گندم با بذر و نهاده و کود یارانه‌ای دولت صورت می‌گیرد و دولت برای آن هزینه می‌کند لذا جابجایی گندم از هر مرزی چه به داخل کشور و چه به خارج از کشور ممنوع است