۲واحدتولیدی استان سمنان به تملک بانک درآمد/ لزوم رفع موانع تولید

به گزارش خبرنگار مهر، علی تشنه دل صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان از تملک دو واحد تولیدی در استان به دلیل بدهی بانکی خبر داد و اظهار داشت: رفع موانع موجود در مسیر تولید این واحدها به قید فوریت در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اقداماتی برای رفع مشکلات یکی از این واحدها که درزمینه تولید سفال در دامغان فعالیت می‌کرد انجام‌شده است، تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده این واحد صنعتی تملک شده از سوی بانک به چرخه تولید بازگشت.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان خاطرنشان کرد: این واحد تولیدی مکلف به پرداخت بدهی خود به‌صورت اقساط ظرف مدت یک سال است.

تشنه دل بابیان اینکه حمایت از واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان داخلی مهم‌ترین سیاست این نهاد برای خروج از بحران اقتصادی است، یادآور شد: این در حالی است که یک واحد صنعتی دیگر در شاهرود که درزمینه تولید مواد اولیه دارو فعالیت می‌کرد نیز به دلیل بدهی بانکی به تملک بانک درآمده است.

وی اضافه کرد: بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در استان سمنان در دستور کار قرار دارد و این امر در تحقق شعار سال مبنی برای ایجاد جهش تولید نیز مؤثر خواهد بود.