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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۰۵

فرماندار سیب و سوران:

مردم سیب و سوران با مشکل تامین آب شرب بهداشتی روبرو هستند

مردم سیب و سوران با مشکل تامین آب شرب بهداشتی روبرو هستند

زاهدان - فرماندار سیب و سوران با اشاره به اینکه مردم این شهرستان با مشکل تامین آب شرب بهداشتی روبرو هستند، گفت: رفع مشکلات آب شرب سیب و سورانی‌ها نیازمند اصلاح و گسترش شبکه آب است.

مجیب حسنی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رفع مشکلات آب شرب سیب و سورانی‌ها نیازمند اصلاح و گسترش شبکه آب شرب و اقداماتی نظیر تأمین حق آبه روستایی، انتقال تجهیزات چاه تأمین کننده آب شرب شهر «هیدوج» به چاه جدید است.

وی افزود: در این راستا رایزنی‌های لازم با مسئولان استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است و مقرر شده اقدامات لازم انجام شود.

فرماندار سیب و سوران تصریح کرد: آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان باید به موضوع اصلاح شبکه توزیع آب شهری و روستایی توجه ویژه کند.

وی ادامه داد: همچنین شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان ظرف دو ماه آینده باید نسبت به تکمیل خط انتقال آب چاه‌های اطراف به شهر سوران و سیب اقدام کند.

حسنی گفت: چاه جدید آب شهر «هیدوج» نیز نیازمند تجهیز است که می‌طلبد منابع مالی این پروژه تأمین شود.

کد مطلب 4948102

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