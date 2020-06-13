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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۱۴

با حضور داوری اردکانی برگزار می‌شود؛

نشست چهارم بحران‌های جهانی و رفتارهای متفاوت فرهنگ‌ها

نشست چهارم بحران‌های جهانی و رفتارهای متفاوت فرهنگ‌ها

نشست چهارم از سلسله نشست های «بحران های جهانی و رفتارهای متفاوت فرهنگ ها» با حضور داوری اردکانی و شمس الملوک مصطفوی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت پژوهشکده فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن فلسفه میان فرهنگی، نشست چهارم از سلسله نشست‌های «بحران های جهانی و رفتارهای متفاوت فرهنگ ها» برگزار می‌شود.

در این نشست رضا داوری اردکانی درباره موضوع بحران‌های جهانی و رفتارهای متفاوت فرهنگ‌ها و شمس الملوک مصطفوی درباره موضوع نگاهی فلسفی به بحران محیط زیست و پیامدهای کنونی آن سخنرانی می‌کنند.

نشست نامبرده روز سه شنبه ۲۷ خردادماه ساعت ۱۴:۳۰  تا ۱۷ به صورت مجازی برگزار می‌شود.

برای پیوستن به این نشست از این لینک اقدام کنید: www.ihcs.ir/fcc/fa/news/۱۹۴۵۹

کد مطلب 4948117

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