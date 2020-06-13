امروز آخرین فرصت ثبت میهمانی و انتقالی دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان متقاضی انتقال و یا میهمانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی برای نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد ۹۹ فرصت داشتند که تقاضاهای انتقال و میهمانی خود را ثبت کنند.

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد بنابه درخواست‌های متعدد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و دانشجویان مبنی بر عدم ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه انتقال و میهمانی داخل، این سامانه از روز یکشنبه ۱۸ خرداد تا پایان روز اداری شنبه ۲۴ خرداد ۹۹ فعال خواهد شد.

دانشجویان و دانشگاه‌های مبداء و مقصد تا امروز شنبه ۲۴ خرداد ۹۹ فرصت دارند نسبت به ثبت، بررسی و ویرایش اعمال تغییرات در بازه زمانی مذکور اقدام کنند. این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

نتایج بررسی دانشگاه ها در نهایت تا شهریورماه ۹۹ اعلام خواهد شد.

با توجه به ممنوعیت انتقال دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، تصمیم گیری در خصوص انتقال این دسته از دانشجویان طبق روال سنوات گذشته در کمیسیون موارد خاص انتقال دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) در مرداد یا شهریورماه ۹۹ انجام خواهد شد.