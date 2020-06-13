توجه ویژه به گیاهان دارویی در طرح توسعه اشتغالزایی روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین صادقی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها اظهار کرد: تدوین اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها، در فاز دوم با مسئولیت جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در حال اجراست.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: در فاز دوم این طرح ۱۳۵ روستای منتخب در قالب ۱۸ دهستان از شهرستان‌های قائنات، فردوس، بشرویه، طبس و سرایان جهت بررسی پتانسیل‌های توسعه اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

صادقی افزود: پیش بینی می‌شود این پروژه که با کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در حال اجراست طی شش ماه آینده خاتمه یابد.

وی توصیف، تحلیل و تبیین وضع موجود روستاهای منتخب در این پروژه، اولویت بندی مزیت‌های نسبی، رقابتی و استراتژیک، قابلیت‌ها و تنگناهای منابع تولید جهت توسعه اقتصادی را از محورهای اصلی این پژوهش عنوان کرد.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان‌جنوبی در رابطه با ساماندهی اجرای این طرح گفت: گروه پژوهشی مطالعات شهری و روستایی جهاد دانشگاهی با ساماندهی مراجعه متخصصان و کارشناسان به روستاها، تشکیل جلسات کانونی برای گردآوری اطلاعات در سطح روستاها، انجام مصاحبه با اهالی روستا و همچنین جذب مشاوران متخصص در حوزه توسعه روستایی اجرای این طرح را ساماندهی کرده‌است.

صادقی بیان‌کرد: در این پروژه فرصت‌های اشتغال مولد در روستاها شناخته خواهد شد و الگوهای بهره‌برداری از فرصت‌های شناسایی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه تأکید پ این فاز مطالعاتی بر شناسایی، بازتعریف و تکمیل زنجیره‌های ارزش است، اظهار کرد: ترسیم زنجیره‌های مطلوب و پیشنهاد زنجیرهای جدید از مهم‌ترین خروجی‌های علمی این طرح تحقیقاتی است.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان‌جنوبی گفت: در فاز دوم این طرح برای هر روستا و همچنین برای هر دهستان به صورت جداگانه یک سند توسعه کاربردی تنظیم خواهد شد تا برای افراد سرمایه‌گذار، مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و بخشداران و دهیاران مورد استفاده قرار گیرد.

صادقی یادآور شد: با توجه به اهمیت حوزه کشاورزی به عنوان پیشران‌های اقتصادی توسعه روستاها و جایگاه محصولات استراتژیک استان در روند رونق اقتصادی منطقه در این پیمایش حوزه کشاورزی با محوریت گیاهان دارویی مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.