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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۱۷

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان‌جنوبی:

توجه ویژه به گیاهان دارویی در طرح توسعه اشتغالزایی روستاها

توجه ویژه به گیاهان دارویی در طرح توسعه اشتغالزایی روستاها

بیرجند- رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت: حوزه کشاورزی با محوریت گیاهان دارویی مورد توجه ویژه در طرح توسعه اشتغالزایی روستاها است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین صادقی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها اظهار کرد: تدوین اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها، در فاز دوم با مسئولیت جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در حال اجراست.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: در فاز دوم این طرح ۱۳۵ روستای منتخب در قالب ۱۸ دهستان از شهرستان‌های قائنات، فردوس، بشرویه، طبس و سرایان جهت بررسی پتانسیل‌های توسعه اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

صادقی افزود: پیش بینی می‌شود این پروژه که با کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در حال اجراست طی شش ماه آینده خاتمه یابد.

وی توصیف، تحلیل و تبیین وضع موجود روستاهای منتخب در این پروژه، اولویت بندی مزیت‌های نسبی، رقابتی و استراتژیک، قابلیت‌ها و تنگناهای منابع تولید جهت توسعه اقتصادی را از محورهای اصلی این پژوهش عنوان کرد.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان‌جنوبی در رابطه با ساماندهی اجرای این طرح گفت: گروه پژوهشی مطالعات شهری و روستایی جهاد دانشگاهی با ساماندهی مراجعه متخصصان و کارشناسان به روستاها، تشکیل جلسات کانونی برای گردآوری اطلاعات در سطح روستاها، انجام مصاحبه با اهالی روستا و همچنین جذب مشاوران متخصص در حوزه توسعه روستایی اجرای این طرح را ساماندهی کرده‌است.

صادقی بیان‌کرد: در این پروژه فرصت‌های اشتغال مولد در روستاها شناخته خواهد شد و الگوهای بهره‌برداری از فرصت‌های شناسایی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه تأکید پ این فاز مطالعاتی بر شناسایی، بازتعریف و تکمیل زنجیره‌های ارزش است، اظهار کرد: ترسیم زنجیره‌های مطلوب و پیشنهاد زنجیرهای جدید از مهم‌ترین خروجی‌های علمی این طرح تحقیقاتی است.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان‌جنوبی گفت: در فاز دوم این طرح برای هر روستا و همچنین برای هر دهستان به صورت جداگانه یک سند توسعه کاربردی تنظیم خواهد شد تا برای افراد سرمایه‌گذار، مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و بخشداران و دهیاران مورد استفاده قرار گیرد.

صادقی یادآور شد: با توجه به اهمیت حوزه کشاورزی به عنوان پیشران‌های اقتصادی توسعه روستاها و جایگاه محصولات استراتژیک استان در روند رونق اقتصادی منطقه در این پیمایش حوزه کشاورزی با محوریت گیاهان دارویی مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4948122

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