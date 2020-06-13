منع حضور مربیان ملی در لیگ کشتی باید جبران شود

امیر توکلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تصمیم منع فعالیت کادر فنی تیم ملی کشتی بزرگسالان در لیگ بسیار منطقی است، اظهار داشت: این تصمیم در سالهای قبل هم اتخاذ و اجرایی شد که دلایل منطقی خود را داشت. طبیعتا حضور مربیان تیم ملی در لیگ باعث می شود تا تمایل خیلی از کشتی گیران هم به سمت تیم های تحت هدایت کادر فنی تیم ملی معطوف شود و حواشی مختلفی ایجاد کند.

وی تصریح کرد: متولیان فدراسیون کشتی با توجه به منع فعالیت اعضای کادر فنی تیم ملی بزرگسالان در لیگ باید فکری به حال درآمدزایی آنها بکنند. طبیعتا می توان با حمایت اسپانسرهای مالی، راهکاری پیدا کرد تا این مربیان نیز بتوانند از لیگ بهره مالی ببرند، چراکه حضور در لیگ، منبع اصلی کسب درآمد اهالی کشتی است.

مربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد در پایان ادامه داد: امیدوارم این قانون به درستی اجرا شود چراکه ما در سالهای گذشته نیز شاهد این بودیم مربیان تیم ملی از حضور در لیگ منع شده بودند، اما به انواع مختلف از جمله مشاور و یا عضو کمیته فنی، دستی بر آتش تیمداری در لیگ داشتند. به همین دلیل باید این تصمیم را به نوعی اجرایی کرد که حضور مربیان تیم ملی در لیگ هیچ تاثیری بر روند مسابقات و عملکرد کشتی گیران نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی تمامی افرادی که به عنوان سرمربی، مربی یا سرپرست در رده تیم ملی بزرگسالان کار می‌کنند و قرارداد رسمی با فدراسیون دارند، به هیچ عنوان حق همکاری و حضور در لیگ را ندارند.