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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۳۲

پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر کردستان برگزار شد

پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر کردستان برگزار شد

سنندج - پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر استان کردستان با حضور پرشور داوطلبان و جوانان و امدادگران در کلیه شعب تابعه استان کردستان همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی صبح امروز شنبه در ابتدای افتتاحیه مراسم در هلال احمر شهرستان سنندج، اظهار داشت: انتخابات شورای اجرایی تبلور و تجلی اصل مردمی بودن جمعیت هلال احمر بوده که طی آن داوطلبانی از جنس مردم بر اساس رأی مردم انتخاب شده و سیاست‌های کلی جمعیت هلال احمر بعنوان یک نهاد مردمی و انساندوست را تعیین می‌کنند.

وی افزود: در انتخابات هلال احمر استان کردستان ۱۲۱ نامزد شرکت کننده شامل شورای اجرایی و بازرسی پس از بررسی‌های به عمل آمده و استعلامات از مراجع ذیصلاح و طی مراحل قانونی با یکدیگر و در فضایی کاملاً سالم و بدور از هرگونه حاشیه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان ادامه داد: در جهت جلوگیری از شیوع کرونا انتخابات مجامع در کلیه شهرستان‌های تابعه استان با رعایت کامل موازین و پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد و در کلیه مکان‌ها و سالن‌های برگزاری انتخابات در شهرستان‌ها، تدابیری اتخاذ شده بود که اقلام حفاظتی شامل ماسک و مواد ضدعفونی کننده بین شرکت کنندگان در انتخابات توزیع شد.

جلالی یادآور شد: خوشبختانه انتخابات مجامع هلال احمر استان کردستان در فضایی کاملاً سالم و بدور از هرگونه حواشی و فشارهای سیاسی انجام پذیرفت و افراد انتخاب شده شورای اجرایی و بازرسی که موفق به کسب رأی لازم برای ورود به حلقه شورای اجرایی شدند، در نهایت سلامت و صحت از سوی شرکت کنندگان انتخاب شدند.

وی از اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری مرحله دوم انتخابات سخن گفت و بیان کرد: ساختار هیأت مدیره، ساختار ارزشمندی است که اعضا می‌توانند گام‌های مهمی برای ارتقا جمعیت استان بردارند و ابراز امیدواری کرد که جمعیت هلال احمر استان نماینده ای در شورای عالی جمعیت هلال احمر کشور بعنوان بزرگترین و برترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری در هلال احمر داشته باشد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان مشارکت اعضای واجد شرایط در انتخابات مجامع هلال احمر کردستان را مطلوب و قابل قبول ارزیابی کرد و از کلیه داوطلبان، امدادگران، جوانان، عوامل ستاد اجرایی و نظارت، عوامل تأمین کننده امنیت مکان‌های برگزاری انتخابات، فرمانداری‌های تابعه استان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 4948127

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