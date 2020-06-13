پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی صبح امروز شنبه در ابتدای افتتاحیه مراسم در هلال احمر شهرستان سنندج، اظهار داشت: انتخابات شورای اجرایی تبلور و تجلی اصل مردمی بودن جمعیت هلال احمر بوده که طی آن داوطلبانی از جنس مردم بر اساس رأی مردم انتخاب شده و سیاست‌های کلی جمعیت هلال احمر بعنوان یک نهاد مردمی و انساندوست را تعیین می‌کنند.

وی افزود: در انتخابات هلال احمر استان کردستان ۱۲۱ نامزد شرکت کننده شامل شورای اجرایی و بازرسی پس از بررسی‌های به عمل آمده و استعلامات از مراجع ذیصلاح و طی مراحل قانونی با یکدیگر و در فضایی کاملاً سالم و بدور از هرگونه حاشیه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان ادامه داد: در جهت جلوگیری از شیوع کرونا انتخابات مجامع در کلیه شهرستان‌های تابعه استان با رعایت کامل موازین و پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد و در کلیه مکان‌ها و سالن‌های برگزاری انتخابات در شهرستان‌ها، تدابیری اتخاذ شده بود که اقلام حفاظتی شامل ماسک و مواد ضدعفونی کننده بین شرکت کنندگان در انتخابات توزیع شد.

جلالی یادآور شد: خوشبختانه انتخابات مجامع هلال احمر استان کردستان در فضایی کاملاً سالم و بدور از هرگونه حواشی و فشارهای سیاسی انجام پذیرفت و افراد انتخاب شده شورای اجرایی و بازرسی که موفق به کسب رأی لازم برای ورود به حلقه شورای اجرایی شدند، در نهایت سلامت و صحت از سوی شرکت کنندگان انتخاب شدند.

وی از اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری مرحله دوم انتخابات سخن گفت و بیان کرد: ساختار هیأت مدیره، ساختار ارزشمندی است که اعضا می‌توانند گام‌های مهمی برای ارتقا جمعیت استان بردارند و ابراز امیدواری کرد که جمعیت هلال احمر استان نماینده ای در شورای عالی جمعیت هلال احمر کشور بعنوان بزرگترین و برترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری در هلال احمر داشته باشد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان مشارکت اعضای واجد شرایط در انتخابات مجامع هلال احمر کردستان را مطلوب و قابل قبول ارزیابی کرد و از کلیه داوطلبان، امدادگران، جوانان، عوامل ستاد اجرایی و نظارت، عوامل تأمین کننده امنیت مکان‌های برگزاری انتخابات، فرمانداری‌های تابعه استان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات تقدیر و تشکر کرد.