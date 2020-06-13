اختصاص ۱۲۰۰میلیارد تومان اعتبار برای جهش اقتصادی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، کمال الدین میرجعفریان پیش از ظهر شنبه در همایش آیین رسم هجرت و تقدیر از جهادگران عرصه کمک مومنانه و مبارزه با بیماری کرونا بیان کرد: بسیجیان ثابت کردند در تمام شرایط خاص طبیعی و اجتماعی در کنار نظام و ولایت هستند که برگ زرینی برای خدمات این قشر است.

وی با بیان اینکه بسیج سازندگی دارای روحیه معنوی و فرهنگ اصیل انقلاب است، افزود: فرهنگ انقلابی در وجود بسیجیان متبلور شده و همواره برای کمک به مردم و محرومان آماده هستند.

میرجعفریان با ابراز خرسندی از فعالیت گروه های جهادی در میدان مبارزه با کرونا بیان کرد: اقدامات مطلوب گروه های جهادگر در سیل ابتدای سال جاری باعث کاهش آلام سیل زدگان شد.

وی با بیان اینکه ۲۴۰ واحد آسیب دیده از سیل با کمک دولت و گروه های جهادی بازسازی شد، افزود: همچنین در راستای احیای قنوات و پروژه های آبخیز داری گام های بزرگی برداشته شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی جریان آب قنات را یکی از شاکله های اصلی ماندگاری و حیات روستاها دانست و افزود: علی رغم کمبود آب در استان، عمده خسارت ها ناشی از روان آب ها است.

وی بیان کرد: با اجرای طرح های آبخیز داری ۸۵ میلیون متر مکعب آب ذخیره سازی کردیم که تاثیر بسزایی در رونق روستاها و ماندگاری روستائیان داشت.

میرجعفریان با اشاره به اقدامات انجام شده در امر محرومیت زدایی اظهار کرد: در چهار شهرستان خراسان جنوبی، معین محرومیت زدایی مشخص شده و اقدامات خوبی انجام شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: به زودی شاهد خواهیم بود که خراسان جنوبی نه تنها محرومیت نخواهد داشت بلکه پایلوت اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور خواهد بود.

وی با اشاره به سفر معاون رئیس جمهور به خراسان جنوبی بیان کرد: طی این سفر پنج تفاهم نامه در راستای اشتغالزایی و محرومیت زدایی در استان منعقد شد.

میرجعفریان ایجاد هفت هزار و ۵۰۰ نیروگاه خورشیدی و پنج هزار واحد مسکن شهری برای افراد کم درآمد را از جمله این تفاهم نامه ها دانست و گفت: همچنین هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهش اقتصادی برای ۷۵ طرح تعریف شده است.