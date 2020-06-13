«محسن تنها»، بازیگر تئاتر فارس درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، ایفای نقش در نمایش تلاقی به کارگردانی سیروس خورشید، بازی در نمایش توطئه به کارگردانی سیروس خورشید بازی در نمایش روزهای خوش یک پادشاه به کارگردانی سیروس خورشید، بازی در نمایش نخل سوخته به کارگردانی سیروس خورشید، بازی در نمایش پیر چنگی به کارگردانی سیروس خورشید، بازی در نمایش تلویزیونی شاهد پنهان به کارگردانی مجید افشاریان، بازی در فیلم سینمایی صبح شادی به کارگردانی حمیدرضا بذرافشان، بازی در نمایش مالک و مستأجر، بازی در نمایش بیا تا گل برافشانیم، بازی در نمایش از آفرینش تا قلم، بازی در نمایش بهتر هست قلبت بگیره، کارگردانی و بازی در نمایش باروت در جشنواره ادبی روستا، بازی در مجموعه تلویزیونی دشمنان به کارگردانی بهمن سلیمانی، کارگردانی نمایش گل ریحون نوشته منوچهر محسنی؛ جشنواره ادبی روستا، بازی در فیلم سینمایی دام پنهان و… بازی در چندین تئاتر کارنامه این هنرمند فقید را در بر می‌گیرد.

محسن تنها در دوران فعالیت تئاتری موفق به دریافت جوایزی از جمله جایزه اول بازیگری از جشنواره استانی برای نمایش نخل سوخته در سال ۱۳۶۷، کاندیدای دریافت جایزه اول بازیگری از جشنواره ادبی روستا برای نمایش باروت، کاندیدای دریافت جایزه دوم نویسندگی برای نمایش باروت، دریافت جایزه دوم کارگردانی از جشنواره ادبی روستا برای نمایش گل ریحون در سال ۱۳۷۶، دریافت جایزه بازیگری اول مرد برای نمایش آخرین پرواز یک کبوتر از جشنواره دفاع مقدس در سال ۱۳۸۲، دریافت جایزه بازیگری اول مرد برای نمایش سیاه سیاه‌های خومون از جشنواره استانی در سال ۱۳۸۳ و دریافت جایزه بازیگری اول مرد برای نمایش در تاریکی شکم نهنگ از جشنواره استانی در سال ۱۳۸۴ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن (فرهاد) تنها نقش پررنگی در برگزاری جشنواره تئاتر پسامهر شهرستان فسا داشت.