به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کمپانی برادران وارنر اعلام کرد فیلم سینمایی «بر باد رفته» در سینما رکس پاریس به نمایش درنخواهد آمد. در حالی که قرار بود این فیلم ۲۳ ژوئن (۳ تیر) در این سینما به نمایش درآید، سینما رکس که از بزرگ‌ترین سینماهای فرانسه است، خبر لغو این برنامه را اعلام کرد.

قرار بود این فیلم در بازگشایی سینماهای فرانسه بعد از سه ماه تعطیلی، آغازگر اکران‌های فرانسه باشد.

سینما رکس اعلام کرد کمپانی برادران وارنر خبر داده که تمایل دارد اکران فیلم «بر باد رفته» را لغو کند.

این در حالی است که اوایل هفته پیش اچ‌بی او مکس که سرویس نمایش آنلاین کمپانی وارنر میدیا است، این فیلم را از برنامه فیلم‌های در دست نمایش خود حذف کرده بود.

در بیانیه کمپانی یاد شده که این فیلم متعلق به زمان خود است و محتوای آن مرتبط با تعصبات قومی و نژادی است.

سینما رکس که به عنوان بزرگترین سینمای کشور فرانسه شناخته می شود خبر لغو نمایش این فیلم را روز گذشته ۱۳ ژوئن در اکانت توییتری خود اعلام کرد.