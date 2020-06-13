اعمال محدودیت های جدید کرونایی یکی ازمطالبات جدی مردم کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا با همراهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ظهر امروز شنبه در نشست ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا که با حضور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا ۱۶ هزار و ۶۰۰ نمونه گیری انجام شده که ۱۱ هزار و ۵۶۰ نمونه منفی و پنج هزار و ۴۴ نمونه مثبت بوده است.

وی با بیان اینکه ما در مجموع و تاکنون سه هزار و ۶۶۳ مورد بستری در بیمارستان‌ها داشتیم، اضافه کرد: از این تعداد دو هزار و ۲۹۲ مورد با بهبودی کامل از بیمارستان‌ها ترخیص شدند و در حال حاضر نیز ۳۹۳ نفر بستری هستند.

استاندار کردستان ضمن اشاره به شمار مرگ و میر ثبت شده به دلیل ابتلاء به بیماری کرونا در این استان، عنوان کرد: متأسفانه از آغاز بیماری کرونا ما ۱۹۲ هم استانی را به دلیل این بیماری از دست داده‌ایم.

وی تعداد فوتی‌ها به نسبت کل موارد مثبت در استان کردستان را ۳.۸ درصد دانست و گفت: میانگین آمار فوتی‌های کشور تاکنون ۴.۸ درصد است که از میانگین کشوری پایین‌تر است.

استاندار کردستان افزود: در کل استان ۱۳۳ تخت آی سی یو داشتیم که با مساعدت و همکاری مناسب وزارت بهداشت این میزان به ۱۷۴ تخت افزایش پیدا کرده است.

مرادنیا با بیان اینکه به دلیل گسترش‌شیوع بیماری کرونا خصوصاً در سنندج خواسته مردم قرنطینه و یا اعمال محدودیت‌های شدید است، گفت: به دلیل شرایط اقتصادی مردم موافق تعطیلی کسب و کارها نیستیم اما می‌توانیم اماکنی را خطر آفرین، غیر ضروری و محل تجمع هستند را تعطیل کنیم.

وی در پایان از تلاش‌های صورت گرفته از سوی کادر بهداشت و درمان استان کردستان تقدیر کرد و گفت: یکی از نیازهای اصلی استان در شرایط فعلی رعایت مسائل بهداشتی از سوی مردم است.