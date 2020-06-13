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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۵۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود:

موارد بدحال و بستری کرونا در شرق استان سمنان به حداقل رسید

موارد بدحال و بستری کرونا در شرق استان سمنان به حداقل رسید

شاهرود- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ضمن بیان اینکه با موج دوم همه‌گیری کرونا در سطح کشور مواجه هستیم، گفت: موارد بدحال و بستری کرونا در شرق استان سمنان به حداقل رسید.

رضا چمن در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه از نیمه دوم اردیبهشت به وضعیت مهار و کنترل در شرق استان سمنان توانستیم برسیم، ابراز داشت: طی این مدت موارد بدحال و بستری بیماری کرونا در شرق استان سمنان به حداقل ممکن رسیده است.

وی بابیان اینکه تلاش جهادگران سلامت در بیماریابی چند برابر شده است، افزود: در این راستا نمونه‌گیری گسترده از هرگونه مورد مشکوک و یا دارای سابقه تماس برای قطع زنجیره انتقال ادامه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه به ازای هر یک مورد مثبت شناسایی‌شده پنج‌تا ۱۰ نمونه از اطرافیان گرفته می‌شوند، ابراز داشت: با این روش در نتیجه موارد بدون علائم و خفیف یا با سابقه آلودگی و بهبودیافته نیز خودبه‌خود کشف خواهند شد.

چمن ضمن بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌ها و تأکیدات در این شرایط خطر موج دوم بیماری کرونا قرار داریم، تصریح کرد: با توجه به ارتباطات گسترده بین مردم مناطق مختلف و همجوار و روابط سببی و نسبی و موقعیت‌های شغلی شاهد گسترش دامنه موج دوم هستیم.

وی بابیان اینکه از مردم درخواست می‌شود ضمن مراقب سلامت خود و اطرافیان، اصول پیشگیری و موازین بهداشتی را به‌دقت رعایت کنند، افزود: شستشوی مکرر و مرتب دست‌ها، محافظت از ترشحات مجاری تنفسی، رعایت فاصله بیش از یک متر در تمام اماکن و محیط‌های شغلی و محافل خانوادگی، استفاده از ماسک خصوصاً در محل‌های پر ازدحام، پرهیز مطلق از دست دادن و روبوسی و مراقبت هر چه بیشتر از سلامت سالمندان و کسانی که بیماری‌های مزمن زمینه‌ای دارند می‌تواند به قطع زنجیره کرونا در شاهرود و میامی کمک کند.

کد مطلب 4948177

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