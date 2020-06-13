به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم امروز شنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان محیط زیست لرستان، ضمن تبریک هفته محیط زیست با اشاره به وجود بحران‌های محیط زیستی مانند بحران آب، آتش سوزی جنگل‌ها و مصرف انرژی در کشور، این بحران‌ها را ناشی از عدم رعایت قوانین و اصول زیست محیطی در جامعه دانست.

وی، اظهار داشت: اصل پنجاهم قانون اساسی به عنوان یک سند بالا دستی، حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی عنوان کرده و بر اساس همین اصل همه اقشار جامعه باید برای حفظ محیط زیست تلاش کنند.

رئیس دادگستری لرستان، گفت: به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار، باید تمام فعالیت‌های عمرانی با رعایت الزامات زیست محیطی انجام گیرند.

رزم با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، گفت: باید با متخلفین و دست اندازان به طبیعت برخورد جدی و قاطع صورت گیرد.

وی با تاکید بر انجام فعالیت‌های فرهنگی در حوزه‌های مختلف محیط زیست، اظهار داشت: فرهنگ سازی و اعلام هشدارهای محیط زیستی باعث کاهش تعداد پرونده‌ها و تخلفات زیست محیطی خواهد شد.