به گزارش خبرنگار مهر، محققان در مرکز تحقیقات کانادا به همراه دانشکده پزشکی هاروارد مطالعه ای 12 ساله بر روی این موضوع انجام داده اند و نتیجه تایید کننده بود.

در این بررسی ها تعداد 45 هزار و 869 نفر مرد بالای 40 سال که هیچ سابقه ای از نقرس نداشتند مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد افرادی که روزانه بین 2 تا 4 فنجان قهوه می نوشیدند در بلند مدت کمتر دچار بیماری نقرس می شدند.

در این میان 91 درصد که بین سن 40 تا 75 سال بودند و این زمان بیشترین احتمال ابتلا را در مردان دارد، مشکلی پیدا نکردند.

بنابرهمین گزارش، دانشمندان برای بررسی در مورد کافئین و خود قهوه نیز تحقیقاتی انجام دادند تا دریابند که آیا نتایج در مورد چای و دیگر نوشیدنی های دارای کافئین هم به همین ترتیب است یا خیر.

جالب این است که تحقیقات نشان داد این مورد صرفا شامل قهوه می شود و نوشیدن بیشتر قهوه موثر تر است.

در ضمن در میان افرادی که روزانه بین 4 تا 5 فنجان قهوه می نوشند کاهش ابتلا به نقرس به 40 درصد می رسد و اگر بیشتر بنوشند این میزان کاهش تا 59 درصد هم می رسد. البته این در صورتی است که افراد سابقه خانوادگی، اضافه وزن و استعمال دخانیات نداشته باشند.

بنابرهمین گزارش. میزان نوشیدن چای با وجود کافئین آن هیچ تاثیری در ابتلا به نقرس ندارد.