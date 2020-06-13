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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۵:۲۰

رایانه‌ها تماشاچیان را به فوتبال اسپانیا بازگرداندند

رایانه‌ها تماشاچیان را به فوتبال اسپانیا بازگرداندند

عدم امکان حضور تماشاگران در استودیوم های بازی فوتبال به علت شیوع کرونا، موجب شد تا مسئولان ورزشی در اسپانیا برای غلبه بر این مشکل از فناوری‌های رایانه‌ای استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، بازی‌های ورزشی حرفه‌ای، بدون حضور تماشاچیان سرد و بی روح به نظر می رسند و برای حل این مشکل در پخش تلویزیونی در اسپانیا از جلوه‌های ویژه بصری استفاده شد تا صدا و تصویر تماشاچیان قلابی به گزارش بازی اضافه شود.

بازی‌های لالیگا در اسپانیا از شب گذشته با برگزاری یک بازی دربی میان دو تیم هم شهری رئال بتیس و سویلا در شهر سویل آغاز شد. مسئولان ورزشی برای افزودن سر و صدا و تصویر تماشاچیان غیرواقعی به تصاویر تلویزیونی با شرکت EA که در زمینه تولید بازی‌های ویدئویی ورزشی فعالیت می‌کند، همکاری کردند.

از سوی دیگر شرکت فناوری نروژی Vizrt هم جلوه‌های بصری مناسبی را به تصاویر افزود تا بینندگان تلویزیونی حضور تماشاچیان در ورزشگاه خالی را باور کنند.

مردم اسپانیا نسبت به این رویداد واکنش‌های ضد و نقیضی داشته‌اند و در حالی که برخی از آن به علت ایجاد شور و هیجان استقبال کرده‌اند، برخی نیز معتقد بوده‌اند جلوه‌های صوتی و بصری ایجاد شده چندان قابل باور و دلنشین نبوده است.

کد مطلب 4948211

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