بیش از ۳۳ فقره آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی فارس مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس شهرام منتصری، گفت: در ۳روز گذشته بیش از ۳۳ فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی استان فارس رخ داده است که گسترده‌ترین آن آتش سوزی ارتفاعات ظفرآباد و کوه‌های سبز پوشان، مرز مشترک شهرستانهای شیراز و کوار بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد آتش‌سوزی ها در عرصه‌های منابع طبیعی دارای عامل انسانی است افزود: علت آتش سوزی‌های اخیر نیز بی احتیاطی و سهل انگاری برخی افراد بوده است.

منتصری با بیان اینکه در سال زراعی جاری به‌دلیل بارش‌های خوب در استان فارس تراکم پوشش گیاهی و بخصوص علف‌های یک ساله به صورت چشمگیری افزایش یافته است گفت: اگرچه این بارش‌ها نوید سرسبزی و طبیعتی فرح بخش را می‌داد اما از همان زمان نگرانی‌ها و دل مشغولی ما نیز در مواجهه با بهار و تابستانی سخت و طاقت فرسا در راستای مقابله با آتش سوزی‌های احتمالی در عرصه‌های وسیع منابع طبیعی آغاز شد برگزاری جلسات متعدد پیشگیری از وقوع حریق در عرصه‌های منابع طبیعی، ارائه آموزش‌های لازم در زمینه اطفا حریق، تشکیل گروه‌های ۱۵ و ۲۰ نفره مردمی، تجهیز دهیاری‌ها، ایجاد شبکه گسترده اطلاع رسانی در زمینه اعلام حریق، بکارگیری قرقبانان فصلی، بکارگیری همیاران افتخاری طبیعت، پهنه بندی عرصه‌های منابع طبیعی از نظر حساسیت به آتش سوزی به سه منطقه نیمه حساس، حساس و بحرانی، تهیه نقشه مناطق حساس به آتش سوزی، تجهیز این مناطق به امکانات انفرادی اطفا حریق، توزیع و بکارگیری بیش از ۶۰ دستگاه دمنده اطفا حریق، برقراری کشیک اطفا حریق برای تمامی نیروهای شاغل در منابع طبیعی استان، انعقاد تفاهم نامه با نیروهای مسلح در زمینه همکاری در عملیات‌های اطفا حریق، اطلاع رسانی در رسانه ملی و شبکه‌های مجازی و هماهنگی با سایر بخش‌های دولتی و غیر دولتی بخشی از اقدامات پیشگیرانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در زمینه مقابله با وقوع و گسترش حریق در عرصه‌های منابع طبیعی بوده است.

مدیر کل منابع طبیعی فارس افزود: با همه پیش بینی‌های صورت گرفته در زمانی که عملیات اطفا در بعضی مناطق بنا به دلایل مختلف از جمله صعب العبور بودن، وزش شدید باد، پوشش انبوه و شرایط خاص توپوگرافیک به درازا می‌کشید، آنچه که باعث ظهور بهترین عملکرد و نجات بخش طبیعت بی دفاع می‌گردد مدیریت صحیح و از جان گذشتگی نیروهای شرکت کننده در عملیات است و این آن چیزی بود که ما در عملیات اطفا حریق منطقه ظفر آباد کوار و کوه‌های معروف به سبز پوشان شیراز شاهد آن بودیم.

وی ضمن تقدیر از مدیریت استاندار فرهیخته و طبیعت دوست فارس در این عملیات افزود: اگر پیگیری‌های مجدانه و مدیریت ایشان نبود هرگز این وفاق و همدلی ایجاد نمی‌شد.

منتصری که خود نیز در عملیات اطفا حریق ظفرآباد حضور و از نزدیک فرماندهی عملیات را بر عهده داشت افزود: در اینجا لازم میدانم از همه دست اندرکاران و عزیزانی که در این عملیات پیچیده و طاقت فرسا شرکت کرده و یار و یاور ما به عنوان خدمتگذران طبیعت فارس بودند تقدیر و تشکر می‌نمایم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس ضمن هشدار جدی به برخی سودجویان که در صدد ایجاد آتش سوزی عمدی در عرصه‌های منابع طبیعی هستند افزود: خوشبختانه با حمایت بسیار خوب دستگاه قضائی و بر اساس قانون جدید هر کس بصورت عمدی در عرصه‌های منابع طبیعی آتش افروزی نماید علاوه بر پرداخت جریمه‌های سنگین به حبس تا ۱۰ سال نیز محکوم خواهد شد.

وی از همه مردم و طبیعت دوستان خواست در صورت مراجعه به طبیعت حتی المقدور از روشن کردن آتش خودداری نموده و در صورتی اضطرار قبل از ترک محل از خاموش شدن آتش اطمینان کامل حاصل نموده و در صورت مشاهده هر گونه دود و یا آتش در عرصه‌های منابع طبیعی، بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۵۰۴، یگان امداد جنگل و مرتع اطلاع دهند.