گزینه نظامی راه حل لیبی نیست/ آماده میزبانی مذاکرات هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «عبدالمجید تبون» رئیس جمهوری الجزایر در سخنانی اعلام کرد که کشورش هرگز در درگیری طرفهای مختلف لیبیایی دخالت نمی کند و در این زمینه به اتخاذ سیاست بی طرفی پایبند است.

وی در این رابطه با اشاره به تحولات لیبی اعلام کرد: الجزایر همچون بسیاری کشورها معتقد است گزینه نظامی راه حل بحران لیبی نیست و گروههای مختلف لیبی باید برای حل و فصل مشکلات به میز مذاکره روی بیاورند.

رئیس جمهوری الجزایر خاطرنشان کرد: طرابلس خط قرمز است و سقوط آن به معنای پایان دولت در این کشور و آغاز جنگ داخلی است، جنگی که در مرزهای مشترک با الجزایر رخ خواهد داد لذا الجزایر با تمامی گروههای لیبی تعامل دارد و پیشنهاد میزبانی مذاکرات طرفهای لیبیایی را مطرح کرده است و علاوه براین از میزبانی دیگر کشورها نیز استقبال می کند زیرا حل بحران لیبی از طریق سازش سیاسی برای الجزایر حائز اهمیت است.

لیبی از زمان سرنگونی حکومت «معمر قذافی» رهبر سابق لیبی در سال ۲۰۱۱، تحت کنترل دو دولت موازی در شرق و غرب در آمده است؛ دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب کشور) که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است و دیگری دولت طبرق در شرق لیبی که خلیفه حفتر فرمانده شبه‌نظامیان «ارتش ملی لیبی» را حمایت می‌کند.

حفتر از یک سال قبل با حمایت مصر، امارات و عربستان (و همچنین روسیه و چند کشور غربی) با هدف اشغال پایتخت، عملیات نظامی علیه طرابلس را آغاز کرده است اما با مقاومت شدید نیروهای دولت السراج و اخیراً نیز شکست‌های سختی متحمل شد. نیروهای دولت السراج از حمایت ترکیه، قطر و ایتالیا برخوردارند.