تلاش برای ارتقای جایگاه بدمینتون استان همدان در سطح کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جهانشیر پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی و هم‌اندیشی هیئت بدمینتون که با حضور جمعی از معاونین و کارشناسان ورزش و جوانان استان همدان و رؤسا و نواب رئیس، مربیان و پیشکسوتان این هیئت برگزار شد، اظهار کرد: استفاده از خرد جمعی موجب تعالی و توسعه می‌شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با اتفاق‌نظر مجمع انتخاباتی هیئت طی روزهای اخیر اتفاقات خوبی در حوزه ساماندهی هیئت بدمینتون استان همدان انجام شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با تأکید بر اینکه زمان گران‌بهاترین فاکتور برای ماست، گفت: با توجه به شرایط و پتانسیل‌های موجود از هیئت بدمینتون استان همدان انتظارات زیادی وجود دارد لذا امیدواریم با برنامه‌ریزی درست و اجرای هدفمند به نقطه مقصد برسیم و جایگاه بدمینتون استان همدان در سطح کشور بیش‌ازپیش ارتقا یابد.

وی با تأکید بر اینکه برنامه تدوین‌شده باید در قالب دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشد، گفت: این اقدام در استان همدان رقم خورده و نشان از برنامه‌ریزی دقیق هیئت دارد.

جهانشیر تأکید کرد: امروز باید با برنامه‌ریزی مدون و استفاده درست از ظرفیت موجود هیئت بدمینتون را به‌عنوان الگویی برای هیئت‌های دیگر و همچنین الگوی استان‌های دیگر مطرح کنیم.

ریاست هیئت بدمینتون استان همدان نیز با اشاره به وجود پتانسیل مناسب در بدمینتون استان همدان عنوان کرد: جایگاه بدمینتون استان همدان به‌مراتب باید فراتر از وضع موجود باشد لذا با همدلی، همفکری و اجماع همه ظرفیت‌ها می‌توان اوضاع را سامان بخشید و در این زمینه باید هدف همگی ارتقای بدمینتون استان همدان باشد.

محمد بداغی با قدردانی از اقدامات صورت گرفته درگذشته گفت: در تدوین برنامه اجرایی هیئت بدمینتون که برای اولین بار صورت پذیرفته از مشورت فدراسیون بدمینتون، صاحب‌نظران ادارات کل ورزش و جوانان، آموزش‌وپرورش، پیشکسوتان و هیئت‌رئیسه استفاده‌شده است.

