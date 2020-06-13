بررسی جذب بیشتر دانشجویان بین المللی در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، شصت و پنجمین جلسه مشاوران بین‌الملل دانشگاه تهران با حضور مجتبی صدیقی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمدباقر قهرمانی، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران، عبدالحمید علیزاده، مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم و مشاوران بین‌الملل دانشگاه تهران به‌صورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه دکتر صدیقی، مطالبی را در خصوص جذب دانشجویان بین‌المللی در دوران پسا کرونا ارائه کرد. در ادامه جلسه نیز پرسش و پاسخی از سوی مشاوران بین‌الملل دانشگاه با مدیر کل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صورت گرفت و نکاتی در خصوص افزایش کیفیت آموزشی دانشجویان بین‌المللی و همچنین جذب بیشتر این دانشجویان مطرح شد.