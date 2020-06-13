پیش بینی تولید ۱۱ هزار تن بادام زمینی در استان گیلان

علی درجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان گیلان به ویژه شهرستان آستانه اشرفیه در تولید بادام زمینی جایگاه ویژه ای در کشور است، گفت: سه هزار از اراضی زراعی استان گیلان به کشت بادام زمینی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط پیش بینی می‌شود امسال بادام کاران گیلانی موفق به برداشت ۱۱ هزار تن محصول شود، گفت: ارزش اقتصادی این میزان محصول برداشت شده بیش از ۳ هزار میلیارد ریال است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه علاوه بر آستانه اشرفیه این محصول در شهرهای رشت، تالش، رودبار و بندر انزلی نیز کشت می‌شود، افزود: ۵ هزار خانوار گیلانی در زمینه کشت بادام فعال هستند.

وی با تأکید بر اینکه فراهم کردن زیرساخت‌ها لازم در این زمینه به ویژه صنایع تبدیلی از اولویت‌ها است، تصریح کرد: در حال حاضر هشت کارخانه و ۲۰۰ کارگاه سنتی در زمینه فرآوری محصول بادام در گیلان فعالیت می‌کنند.

درجانی ارتقای کیفیت محصول تولیدی را یکی دیگر از اولویت‌ها این سازمان عنوان کرد و ادامه داد: در سنوات گذشته ارقام با توجه به شرایط و سازگاری با اقلیم استان در مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان انجام شده است.

وی ادامه داد: در این زمینه مرکز تحقیقات در راستای افزایش کیفیت و کمیت محصول بادام روش‌های کشت، تغذیه بادام زمینی و بررسی وضعیت کشت مخلوط با سایر محصولات زراعی توسط بررسی و به بهره برداری منتقل کرده است.