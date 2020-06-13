اختصاص قاضی ویژه برای برخورد با خاطیان سلامت در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز شنبه در مصاحبه خبری با اصحاب رسانه ضمن اعلام‌وضعیت قرمز بیماری کرونا در استان کرمانشاه اظهار داشت: در این شرایط توقع داریم در برخورد با این بیماری رفتار مردم و مسئولین تغییر کند.

استاندار کرمانشاه افزود: رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای مردم ضروری است چرا که در غیر این صورت هزینه‌های جانی و سلامتی گرانبهای باید بپردازند.

وی خاطر نشان کرد: رفتار مدیران نیز در این شرایط باید تغییر کند و اگر مصوبه‌ای داریم که مثلاً رستوران‌ها با ۵۰ درصد کار کنند مدیران باید نظارت داشته باشند و در برخورد با عدم رعایت‌ها دقت کنند.

مدیر ارشد استان با بیان اینکه تاکسی‌ها بیش از ۳ نفر نمی‌توانند مسافر سوار کنند، گفت: البته این سه مسافر هم باید حتماً با ماسک باشند، در غیر این صورت مسئول تاکسیرانی باید پاسخگوی این موضوع باشد.

بازوند بیان داشت: از دادستان تقاضا داشتیم که یک قاضی ویژه برای برخورد با کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند، در اسرع وقت معرفی کند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: کمیته نظارت به طور هفتگی و مرتب جلسه‌ها را برگزار کنند و با افرادی که تخلف کردند برخورد شود.

وی همچنین ادامه فعالیت مغازه دارها را منوط به استفاده از ماسک دانست و گفت: در صورت تخلف مسئول اتاق اصناف و صنعت معدن و تجارت باید پاسخگو باشند.

بازوند ادامه داد: کارکنان و کارمندان بانک‌ها بدون ماسک مطلقاً خدمات ارائه ندهند و اگر بانکی بدون رعایت پروتکل بهداشتی ارائه خدمات داشته باشد آن بانک با نصب بنر عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی تعطیل خواهد شد.

استاندار کرمانشاه به مصوبات ملی نیز اشاره‌ای داشت و افزود: در جلسات قبلی قرار شد ۶۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای افراد بیمه‌ای که دارای بنگاه‌های اقتصادی و صنوفی بودند که از بیماری کرونا متضرر شدند، پرداخت شود اما امروز مطرح شد که صنوفی که کارگران غیر بیمه نیز داشتند مشمول این طرح شوند.

مدیر ارشد استان خاطرنشان کرد: از طرف رئیس‌جمهور قرار شد اختیاراتی به استاندارهای استان‌هایی که به پیک می‌رسند داده شود که این مصوبه طی شنبه آینده ابلاغ می‌شود.

وی اشاره‌ای به کمبود ماسک داشت و گفت: طی یک برنامه ریزی به دنبال خل و فصل کمبود پارچه مخصوص ماسک هستیم که این مشکل برطرف شود.

بازوند خاطر نشان کرد: در نقشه راه ۱۰۰۰ تخت را برای بستری بیماران کرونایی آماده کردیم که در حال حاضر ۳۸۰ تخت مورد استفاده است که از این تعداد ۷۶ بیمار بستری و ۱۶ نفر از بیماران به دستگاه وصل هستند که خط قرمز ما همین ۱۶ بیمار است.

تنها ۲۰ درصد کرمانشاهی‌ها پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند / ‏‬ اعمال محدودیت جدید طی هفته جاری‌

محمود رضا مرادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز در این نشست اظهار داشت: طی این ۴ ماه استان‌ها به نوبت وارد پیک بیماری کرونا شده اند و کم‌کم فروکش می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر استان کرمانشاه در وضعیت قرمز این بیماری قرار دارد و شاهد سیر صعودی تعداد افراد مبتلا به بیماری هستیم و امیدواریم که در دو یا سه هفته آینده این روند سیر نزولی به خود بگیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطر نشان کرد: در این شرایط ضروری است مردم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی قله این پیک را کاهش دهند چرا که روند افزایشی این بیماری مشکلاتی برای خدمات‌دهی به وجود خواهد آورد.

مرادی بیان داشت: حدود ۳۶۵ نفر امروز در بیمارستان‌ها بستری هستند که نسبت به هفته‌های قبل حدود ۲۰۰ نفر اضافه شده است.

وی اذعان داشت: پیش بینی ۱۰۰۰ تخت مشکلاتی را از جمله فراهم کردن شرایط ویژه برای بیماران به وجود می‌آورد.

این مسئول ادامه داد: بیمارستان فارابی یک دستگاه اکسیژن ساز داشت که هم اکنون مجهز به ۳ دستگاه شده است و به دنبال خرید یک دستگاه دیگر هستیم که بار مالی زیادی را برای دانشگاه به دنبال دارد.

مرادی بیان داشت: در فروردین ماه ۸۰ درصد مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کردند که متأسفانه هم اکنون شاهدیم فقط ۲۰ درصد از مردم رعایت می‌کنند در حالی که روند رو به رشد بیماری را شاهد هستیم اما این مساله را باور نداریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تاکید بر اینکه بیماری به هیچ وجه ضعیف نشده است، گفت: این بیماری یک بیماری ناشناخته است که در انواع مختلفی از جمله ریوی، قلبی و … تظاهرات جدیدی را دارد.

مرادی افزود: از هشتم فروردین ماه تست‌های کرونا را شروع کردیم و به این لحاظ جزو اولین دانشگاه‌ها بودیم و هر روز به این میزان اضافه کردیم و در حال حاضر در آزمایشگاه‌ها هرروز ۸۰۰ تست انجام می‌شود و از این هفته بر آن افزوده می‌شود و امیدواریم تا ۱۲۰۰ تست در روز نیز برسد.

وی با اشاره به ازدحام مردم جهت انجام تست ویروس کرونا، خاطر نشان‌کرد: سیاست وزارتخانه در آینده این است که انجام تست و نمونه گیری را به فقط برای افراد پرخطر انجام دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: جهت بستری بیماران کرونایی در بیمارستان گلستان علاوه بر ۵۰ تخت این بخش ۲۰ تخت دیگر اضافه کردیم که در برخی روزها ظرفیت همه تخت‌ها پر می‌شود.

وی ادامه داد: ظرفیت بیمارستان فارابی نیز طی هفته گذشته پر شد و مجبور شدیم ۲ بخش دیگر با ۶۰ تخت به مجموعه فارابی اضافه کنیم.

مرادی خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش آمار مبتلایان در نظر داریم بخش ICU بیمارستان طالقانی را با ۱۲ تخت نیز به این منظور آماده کنیم و همچنین از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی نیز درخواست کردیم که به منظور بستری بیماران مراکز خود را آماده کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه برخی بیمارستانها برای خدمات رسانی به بیماران خاصی معرفی شدند و ما نمی‌توانیم همه ظرفیت‌ها را برای بیماری کووید ۱۹ در نظر بگیریم که به مردم ضرر برسد، گفت: بیمارستان معتضدی که خاص زنان است و بیمارستان امام علی (ع) که مربوط به بیماران قلبی است را نمی‌توانیم برای بیماران کرونایی اختصاص دهیم.

مرادی با اشاره به تعطیلات آخر هفته جاری، اظهار داشت: با توجه به تعطیلات پیش رو در هفته جاری و افزایش مسافرت‌ها بدون شک محدودیت‌هایی اعلام‌خواهد شد.