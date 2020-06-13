نگرانی از وضعیت قرمز کرونا در فارس/ مسئولینی که پاسخگو نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجموع مبتلایان کرونا در فارس همچنان در حال افزایش است و این افزایش آمارها باعث می‌شود تا وضعیت ابتلاء به این بیماری در استان فارس به وضعیت هشدار برسد از سویی با کاهش حساسیت مردمی نسبت به ابتلاء به بیماری کرونا باعث شده تا طرح فاصله گذاری اجتماعی نه تنها به درستی انجام نشود بلکه به دست فراموشی نیز سپرده شده است.

در بررسی ابتلای افراد جدید به بیماری کووید ۱۹ در استان فارس این گونه می‌توان دریافت که فارس شرایط متفاوتی در مجموع ابتلاء داشته و روند نزولی که پیش‌تر شاهد آن بودیم کم کم جای خود را به روند صعودی داده است که موجب افزایش نگرانی در استان می‌شود.

بر اساس آمارهایی که پیش‌تر از سوی دانشگاه علوم پزشکی منتشر می‌شد شهرستان شیراز بیشترین میزان ابتلاء به بیماری کرونا را داشته و پس از این شهرستان نیز مرودشت بیشترین میزان ابتلاء را در خود دارد.

از طرفی هیچ‌گونه آمار جدیدی از وضعیت کرونا در استان فارس از اواخر هفته گذشته به رسانه‌ها ارائه نشده در حالی که از زمان اغاز شیوع ویروس کرونا در استان فارس هر روز روابط عمومی علوم پزشکی در حدود ساعت ۱۵ آمار ۲۴ ساعت گذشته را اعلام می‌کرد.

سوالاتی که به هیچ جوابی نمی رسند

عدم پاسخگویی مسئولین به سنتی دیرینه در میان مدیران استانی تبدیل شده است این مدیران که در بهترین حالت ممکن در زمان پاسخگویی تنها به رد تماس و ارسال پیامکی مبنی بر اینکه "در حال حاضر قادر به پاسخگویی نیستم لطفاً در صورت امکان پیام ارسال کنید" بسنده می‌کنند.

در این راستا روز گذشته تلاش‌های خبرنگار مهر برای مصاحبه با سخنگوی ستاد کرونا در استان فارس از ساعت ۱۹ تا ۲۰ بی نتیجه ماند.

انتظار عمومی و مطالبات مردمی از مسئولین این است که اگر نسبت به پذیرش مسئولیتی اقدام می‌کنید بایستی به تناسب آن نیز پاسخگوی افکار عمومی مردم نیز باشید آن هم در موضوع کرونا که مورد توجه جامعه جهانی است عدم انتشار آمارهای هر استان بخصوص فارس میزان نگرانی افراد جامعه را بیش از هر زمان دیگری می‌کند.

لازم به ذکر است سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در فارس پیش‌تر روزانه نسبت به ارائه آمارهای مربوط به افراد جدید مبتلا به کووید ۱۹ را منتشر کرده و آمار هر روز از طریق امور ارتباطات رسانه‌ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز به دست نمایندگان افکار عمومی مردم که خبرنگاران و خبرگزاری‌ها بودند می‌رسید.

عدم پاسخگویی معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و سخنگوی ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا در استان فارس به خبرنگار مهر حتی پس از برقراری مکالمات تلفنی این فرضیه را ایجاد می‌کند که شاید دیگر خبری مبنی بر میزان مبتلایان جدید کووید ۱۹ در استان فارس منتشر نگردد و دانشگاه علوم پزشکی تنها به آمارهای کشور اکتفا کند.

جمع اوری تیم پایش مسافر در فرودگاه

بر اساس اطلاعاتی که منبعی موثق در اختیار خبرنگار مهر قرار داده است نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی پیش‌تر در فرودگاه شیراز مستقر شده و نسبت به پایش مسافران فرودگاه شهید دستغیب اقدام می‌کردند.

اما به علت عدم شناسایی حتی یک مورد ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ در فرودگاه پایش مسافران در فرودگاه شهید دستغیب شیراز متوقف شده است و دیگر خبری از پایش مسافران ورودی خروجی در این فرودگاه نیست

این در حالی است که فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز یکی از فرودگاه‌های مهم و پرترافیک کشور است که روزانه تعداد زیادی مسافر از طریق فرودگاه شهید دستغیب جا به جا می‌شوند از این رو پایش مسافران ورودی و خروجی این فرودگاه می‌تواند نقش مهمی در کنترل این بیماری در استان فارس و شهر شیراز داشته باشد.

عدم انتشار آمار مبتلایان جدید کووید ۱۹ در استان فارس و عدم پایش صحیح مسافران ورودی به شهر شیراز دو موضوعی است که در روزهایی که آمار مبتلایان کرونا در فارس در حال افزایش بود نگاه منتقدان را به سمت دانشگاه علوم پزشکی کشانده است

کرونا در فارس پیش از قطع شدن ارائه آمارها به گونه‌ای در حال پیشرفت بود که مجموع مبتلایان کووید ۱۹ در فارس به بیش از ۷ هزار نفر رسیده بود لازم به ذکر است طی همین مدت استان‌های مجاور استان فارس نیز وضعیت خوبی نداشته و همچنان خوزستان در وضعیت قرمز است و بیم آن در استان وجود دارد که فارس نیز در وضعیت قرمز کرونا قرار گیرد.