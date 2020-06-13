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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۵:۱۰

در معاملات امروز رقم خورد

بورس ۳۶ هزار و ۱۲۸ واحد رشد کرد

بورس ۳۶ هزار و ۱۲۸ واحد رشد کرد

شاخص بورس در پایان معاملات امروز شنبه ۲۴ خرداد ۹۹ با رشد ۳۶ هزار و ۱۲۸ واحدی به یک میلیون و ۱۸۹ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص بورس در پایان معاملات امروز شنبه ۲۴ خرداد ۹۹ با رشد ۳۶ هزار و ۱۲۸ واحدی به یک میلیون و ۱۸۹ هزار واحد رسید.

همچنین شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۱۰ هزار و ۲۵ واحدی به ۳۷۸ هزار و ۱۲۰ واحد رسید.

کد مطلب 4948270

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