کشف ۵۷ تن خوراک دام احتکار شده در اسلام آبادغرب

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت: پس از اطلاع پلیس امنیت عمومی اسلام آبادغرب مبنی بر وجود مقدار زیادی خوراک دام و طیور احتکار شده در شهرک صنعتی شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی انبار محل احتکار کالا شده و پس از هماهنگی با دستگاه قضائی نسبت به انجام بازرسی‌های لازم اقدام کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این بازرسی ۵۷ تن خوراک دام و طیور احتکار شده که طبق نظر کارشناسان ارزش آن به ۵ میلیارد ریال می‌رسید، کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به پلمب انبار مذکور، از دستگیری یک نفر در این رابطه و معرفی وی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم خبر داد.

وی در پایان مبارزه با پدیده احتکار و قاچاق را جزو برنامه‌های اصلی پلیس کرمانشاه در سال جاری عنوان کرد.