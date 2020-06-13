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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۲۱

در واکنش به مقاله جنجالی عنوان شد؛

مقام اماراتی: تل آویو یک فرصت است و نه دشمن!

مقام اماراتی: تل آویو یک فرصت است و نه دشمن!

مشاور ارتباطات استراتژیک وزارت خارجه امارات در واکنش به مقاله جنجال آفرین سفیر این کشور در واشنگتن درخصوص روابط با تل آویو، مدعی شد: تل آویو یک فرصت است و نه دشمن.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «هند العتیبه» مشاور ارتباطات استراتژیک وزارت خارجه امارات به مقاله جنجال آفرین سفیر این کشور در واشنگتن واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: ما در این مقاله به دنبال آن بودیم تا به این نتیجه برسیم که تل آویو یک فرصت است و نه دشمن!

این مقام اماراتی همچنین گفت: تصمیم تل آویو برای الحاق کرانه باختری نشان داد که انتقادات از آن اشتباه نیست.

گفتنی است، «یوسف العتیبه»، سفیر امارات در واشنگتن در مقاله ای در روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت نوشته است: «امارات پیشتر برنامه های را در پیش گرفته بود که طبق آن امتیازاتی را به اسرائیل اعطاء می کرد. بدون شک طرح الحاق کرانه باختری در این مسیر اخلال ایجاد خواهد کرد و آرزوی اسرائیل برای برقراری روابط امنیتی، اقتصادی و فرهنگی با امارات و دیگر کشورهای عربی را نابود خواهد کرد».

کارشناسان بر این باورند که این اظهارات نشانگر تمایل وافر امارات به برقراری روابط گسترده با تل آویو است و موضعی حمایتگرایانه از فلسطین در قبال طرح الحاق کرانه باختری محسوب نمی شود.

کد مطلب 4948279

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