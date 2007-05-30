مهارت ترک سیگار در خانه های سلامت آموزش داده می شود

دکتر عباس تقی زاده ‏‏‏‏‎‎در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اجرای این کارگاه ها محدودیت هایی وجود دارد بنابراین در تمامی خانه های سلامت برگزار نمی شود و فقط برخی از مناطق تهران نظیر مناطق یک، 4 ، 8 و 3 این خدمات را به افراد مورد نیاز ارائه می دهند.

وی با بیان اینکه این کارگاه برای شرکت سیگاری ها به صورت رایگان است، گفت: این کارگاه به عنوان کارگاه مبارزه با استعمال دخانیات برگزار می شود و روزانه می تواند به 30 نفر از افراد سیگاری در زمینه آموزش مهارت های لازم برای ترک مصرف سیگار، خدمات ارائه کند.