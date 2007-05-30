مهارت ترک سیگار در خانه های سلامت آموزش داده می شود

دکتر عباس تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اجرای این کارگاه ها محدودیت هایی وجود دارد بنابراین در تمامی خانه های سلامت برگزار نمی شود و فقط برخی از مناطق تهران نظیر مناطق یک، 4 ، 8 و 3 این خدمات را به افراد مورد نیاز ارائه می دهند.
وی با بیان اینکه این کارگاه برای شرکت سیگاری ها به صورت رایگان است، گفت: این کارگاه به عنوان کارگاه مبارزه با استعمال دخانیات برگزار می شود و روزانه می تواند به 30 نفر از افراد سیگاری در زمینه آموزش مهارت های لازم برای ترک مصرف سیگار، خدمات ارائه کند.
مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران تصریح کرد: در 42 خانه اسباب بازی در تهران، برنامه های ویژه نظیر راهپیمایی، برگزاری مسابقه نقاشی برای هفته بدون دخانیات در نظر گرفته شده است.
تقی زاده ادامه داد: تبلیغات شهری با استفاده از تیزرهای تلویزیونی از طریق 14 تلویزیونی بزرگ در سطح شهری که شهرداری در اختیار دارد در خصوص مبارزه و پیشگیری با استعمال دخانیات در این هفته پخش می شود.
وی گفت: اجرای برنامه های زنده در روز جهانی بدون دخانیات در 4 پارک اصلی شهر نظیر پارکهای بعثت، گفتگو، دارآباد و ملت و برگزاری همایش کودکان علیه دخانیات با برنامه های هنری و آموزشی ونیز تئاترهای خیابانی برای کودکان از دیگر برنامه های هفته بدون دخانیات است.
تقی زاده با بیان اینکه امروز (چهارشنبه) نیز همایشی با عنوان شهر سالم بدون سیگار در منطقه 13 برگزار می شود، گفت: در منطقه 8 نیز کودکان با اهدای 1500 شاخه گل به افراد سیگاری، سیگار را از دست این افراد می گیرند.
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