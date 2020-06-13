به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در یک گزارش اختصاصی از قول مقامات ارشد آمریکایی و مدیران شرکت‌های تسلیحاتی می‌نویسد: دولت «دونالد ترامپ» قصد دارد با بازنگری در معاهده موسوم به «رژیم کنترل فناوری موشکی» (ام‌تی‌سی‌آر) زمینه فروش پهپادهای نظامی را به طیف وسیع‌تری از کشورهای جهان فراهم کند.

هدف این معاهده که در سال ۱۹۸۷ توسط کشورهای گروه هفت پیشنهاد و به تصویب رسید محدود کردن خطر توسعه سلاح‌های کشتار جمعی و تخریب گسترده است. آمریکا با بازنگری در این معاهده می‌تواند پهپادهای نظامی را به کشورهایی که بی‌ثبات تلقی می‌شوند مثل اردن یا امارات متحده عربی بفروشد.

بازنگری در این معاهده بخشی از برنامه‌های گسترده دولت دونالد ترامپ برای افزایش صادرات اسلحه است. دولت فعلی آمریکا تاکنون بسیاری از مقررات مربوط به صدور تسلیحات را تغییر داده و از چند معاهده تسلیحاتی بین المللی از جمله «معاهده آسمان‌های باز» و «پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد» خارج شده است.

بازنگری در معاهده «رژیم کنترل فناوری موشکی» به شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی امکان می‌دهد وارد بازار بین المللی شوند که در حال حاضر در دست رژیم اسرائیل و چین است که هیچ یک عضو این پیمان نیستند.

«هیدی گرانت» رئیس بخش امنیت فناوری تسلیحاتی وزارت دفاع آمریکا حاضر نشده در مورد این تغییر سیاست اظهار نظر کند ولی گفته که ارتش آمریکا با فروش پهپادهای نظامی به طیف گسترده‌تری از کشورها موافق است.