کم کاری در برخی ادارات هشترود به بهانه وجود ویروس کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان ظهر امروز در جلسه ساماندهی امور جوانان در زمینه اوقات فراغت در هشترود گفت: در این مورد دستگاه‌های ذیربط باید اقدامات خوبی انجام دهند.

وی ادامه داد: بحران کرونا همه فعالیت‌ها را تحت الشعاع قرار داده است و برای اینکه دستگاه‌ها از کارها و مشغولیت‌ها دور نباشند باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این امر اقدامات اساسی انجام شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های دولتی باید بدانند که کرونا فعلاً وجود دارد و اگر ما منتظر باشیم که کرونا به پایان رسیده است سخت در اشتباه محض هستیم و مردم و مسئولین باید خود را با این مشکل هماهنگ کنند.

امینیان یاد اورشد: در بعضی از ادارات به بهانه کرونا اکثراً چنان که باید فعالیت‌های چشمگیری دیده نمی‌شود و این جای انتقاد دارد.

وی متذکر شد: ادارات باید بدانند که زمان قرنطیه تمام شده است و آن دوران را پشت سر گذاشته ایم و الان نوبت کار و تلاش است و تمام دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی خود عمل کنند ولی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عمل به قانون‌های مرتبط با آن و رعایت فاصله هوشمند.

فرماندار هشترود ادامه داد: در زمان بحران کرونا فقط حوزه فناوری و الکترونیک فعالیت خوبی از خود نشان دادند و همچنین فضای مجازی توانست به خوبی نیازهای اساسی را به نوعی برطرف کند.

امینیان یکی از مزیت‌های فضای مجازی را چنین برشمرد که در آن زمان اوج کرونا نمی‌شد چند نفر را کنار هم جمع کرد ولی در فضای مجازی چند صد نفر در یک لحظه آنلاین بودند و به کار مورد علاقه خود مشغول می‌شدند.

وی با انتقاد از برخی مدیران که با بهانه کرونا از فعالیت خود دست کشیدند و دستگاه اداری خود را تعطیل کرده اند گفت: نمی‌توان به بهانه‌های واهی خدمت به مردم را تعطیل کرد.