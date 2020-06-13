۷۱ جهادگر عرصه مبارزه با کرونا در خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی پیش از ظهر شنبه از ۷۱ جهادگر عرصه کمک مومنانه و مبارزه با بیماری کرونا تقدیر شد.

جهادگر فعال بسیج دانش آموزی ناحیه بیرجند با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با کرونا در بیرجند بیان کرد: اجرای عملیات ضد عفونی ۱۱۰ مسجد و حسینیه، ضدعفونی پنج روستا و ضدعفونی ۱۳۰ ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله اقدامات انجام شده است.

مالکی ضدعفونی حاشیه شهرها در نیمه شعبان و سالم سازی محیط و اماکن عمومی را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و افزود: در راستای اجرای رزمایش کمک های مومنانه ۲۵۳ بسته معیشتی بین خانواده های آسیب دیده از کرونا توزیع شد.

وی طرح سفره مهربانی در ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: طی این ماه مبارک ۳۱۳ خانواده تحت پوشش اجرای طرح سفره های مهربانی قرار گرفته و بسته های افطاری و غذای گرم سحری دریافت کردند.

مالکی با بیان اینکه کاروان های شادی در اعیاد و مناسبت ها در محله های مختلف بیرجند راه اندازی شد و اظهار کرد: توزیع بسته های پذیرایی و اجرای گروه سرود از جمله اقدامات این کاروان ها بود.