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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۱۹

مدیر درمان تامین اجتماعی سمنان:

مردم نگران مراجعه به درمانگاه‌ها نباشند/ پروتکل‌ها رعایت می‌شود

مردم نگران مراجعه به درمانگاه‌ها نباشند/ پروتکل‌ها رعایت می‌شود

سمنان- مدیر درمان تامین اجتماعی سمنان بابیان اینکه در درمانگاه‌ها و بیمارستان شفا سمنان خدمات به صورت عادی انجام می‌شود، گفت: مردم استان از مراجعه نگران نباشند زیرا پروتکل‌ها رعایت می‌شود.

سید مجتبی اکرم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی استان سمنان با بالاترین سطح در شرایط بیماری کرونا به مردم ارائه می‌شود، ابراز داشت: مسئولان بیمارستان شفا و درمانگاه‌های استان می‌بایست به صورت مستمر پروتکل‌های بهداشتی را هنگام ارائه خدمات به بیماران رعایت کنند.

وی بابیان اینکه مردم از مراجعه به مراکز درمانی نگران نباشند، افزود: با تمهیدات پیش‌بینی‌شده تمامی بخش‌های بیمارستان شفا سمنان نیز آماده ارائه خدمات به روال عادی است و همچنین عمل‌های جراحی در بیمارستان و عمومی و تخصصی در تمامی مراکز ملکی سازمان استان سمنان نیز از سر گیری خواهد شد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان بابیان اینکه تا اطلاع ثانوی خدمات دندانپزشکی صرفاً در موارد اورژانسی ارائه می‌شود، ابراز داشت: هدف از این اقدام سلامت بیمه‌شدگان و جلوگیری از شیوع کرونا است که این روند همچنان تا ابلاغ جدید از سوی وزارت بهداشت ادامه‌دار خواهد بود.

اکرم بابیان اینکه تأمین اجتماعی استان سمنان آماده ارائه خدمات در بالاترین سطح و تمامی بخش‌ها به بیمه‌شدگان است، تصریح کرد: در این راستا تلاش می‌شود تا با ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمات تدوین برنامه‌ای نظام‌مند بتوانیم به این تعهد خود عمل کنیم.

وی بابیان اینکه افزایش میزان ارتباط با مخاطب و بهره مندی از نظرات جامعه هدف مورد تاکید است، افزود: اصلاح و ارتقای نظام خدمت‌رسانی به مخاطبان، بازبینی و بهبود ساختارها و فرایندهای ارائه خدمات با تاکید بر مشارکت ذینفعان و تمرکززدایی در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 4948296

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