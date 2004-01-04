ترجيح مي دهم درباره استقلال حرفي نزنم

داود فنايي دروازه بان سابق پرسپوليس بابيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" تصريح كرد: درشرايط فعلي نمي خواهم با بيان صحبتهايي كه با قلعه نوعي داشتم آرامش خودم واستقلال را برهم بزنم. درحال حاضر فقط به فكر بدست آوردن سلامتي دوباره ام هستم واينكه هرچه زودتربه صحنه فوتبال بازگردم.

فنايي درادامه درباره وضعيت مصدوميت پايش گفت: با عمل جراحي كه روي زانوي پايم انجام دادم درحال حاضرازوضعيت بسيارخوبي برخوردارم ومدتي است براي بدست آوردن قدرت عضلاني گذشته تمرينات بدنسازي را دنبال مي كنم. احتمالا ازحدود يك ماه ديگركارباتوپ را آغازمي كنم وتلاش مي كنم تا با تمرينات منظم هرچه زودتر به آمادگي مطلوب دست پيدا كنم.

وي درباره وضعيت قراردادش با تيم آذربايجان تاكيد كرد: ازقرارداد من با تيم آذربايجان حدود 4 ماه ديگرباقي مانده ولي بخاطر مصدوميتي كه اوايل بازيها باآن روبروشدم نتوانستم اين تيم را دربازيهاي زيرگروه همراهي كنم وآنها نيزنام من راازليست بازيكنان خود خارج كردند. بهرحال امسال با بدشانسي ازفوتبال دورماندم، اما تمام هدف من اين است كه سال آينده باآمادگي كامل به فوتبال بازگردم وپاسخ خيلي ها را بدهم.