آموزش در مدارس دولتی رایگان است/ برخورد با مدیران متخلف مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورمحمدی روز شنبه در جمع مدیران آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: مدیرانی که با اجبار از والدین دانش‌آموز شهریه می‌گیرند و می‌گویند اگر پول ندهید کارنامه نمی‌دهیم و یا ثبت‌نام نمی‌کنیم به شدت از قانون اساسی تخطی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: مدیرانی که نمی‌توانند خودیاری و همیاری داشته باشند و با اولیا متمول جهت حمایت ارتباط بگیرند، اصلاً مدیر نیستند؛ می‌توان از بین ۵۰۰ دانش‌آموز، ۲۰۰ تن که اولیای متمکن دارند جهت کمک مالی به صورت اختیاری پیدا کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مدیری به اجبار از خانواده‌ای پول بگیرد و والدین را پیش دانش‌آموز شرمنده کند، پسندیده نیست، افزود: پیش از این با این موضوع برخورد کرده‌ایم و اکنون نیز برخورد می‌کنیم.

پورمحمدی با بیان اینکه تغییرات مدیریتی در آموزش و پرورش استان در دستور کار نیست و بنده از عملکرد مدیرکل این نهاد رضایت دارم، گفت: چنانچه نابسامانی‌هایی در این حوزه وجود دارد، حتماً نسبت به رفع آن اقدام می‌شود.