به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست قبل از ظهر شنبه بعد از جلسه ویدئو کنفرانسی که با حضور رئیس جمهور در ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار شد در گفت وگو با خبرنگاران بیان کرد: قرار است رویکرد جدیدی در ستاد ملی مبارزه با کرونا شکل گیرد و در ادامه طرح فاصله گذاری اجتماعی و هوشمند یک فاصله گذاری پویا در استان‌ها اجرا شود که این فاصله گذاری بر اساس شرایط قرمز، سفید و زرد استان‌ها اجرا خواهد شد.

به گفته وی، طبق گزارش وضعیت استان‌ها وضعیت‌های قرمز، زرد و سفید ثابت و دائمی نیست هرچند ما پیک را عبور کردیم ولی این اپیدمی هنوز به طور سیار در استان‌های مختلف کشور در حال جولان است و نیاز است استان‌هایی که وضعیت قرمز دارند اختیارات ویژه و محدودیت‌هایی را داشته باشند.

قم وضعیت قرمز ندارد

استاندار قم در ادامه با اشاره به وضعیت استان قم در برابر کرونا، عنوان کرد: رسیدن به شرایط عادی در استان‌هایی مانند قم که قرمز نیستند ولی هنوز از پیک عبور نکردند مشخص نیست لذا باید هم‌چنان در کنار بازگشایی‌ها نظارت‌ها هم افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در این جلسه گزارش‌هایی از نحوه رعایت مردم به اصول و پروتکل‌های بهداشتی هم ارائه شد، افزود: استان قم وضعیت قرمز ندارد ولی هم چنان باید پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌ها را رعایت و نظارت‌ها هم افزایش یابد.

سرمست ضمن تشکر از همکاری خوب مردم به ویژه از متولیان اماکن مذهبی مانند حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران، گفت: از مردم و مسئولان و همچنین متولیان اماکن مذهبی برای همکاری خوب تشکر می‌کنیم و پروتکل‌های بهداشتی ۹۰ درصد رعایت شده است امید است این همکاری‌ها ادامه یابد.

وی تصریح کرد: در استان‌هایی مانند قم که وضعیت قرمز ندارد تالارهای پذیرایی طبق شرایط وزارت بهداشت با ظرفیت فقط ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند این مصوبه در حد ابلاغیه است و بعد از ابلاغ ضمانت اجرایی دارد هم چنین برای مشاغلی که از بحران کرونا آسیب دیده و تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند معاونت اقتصادی ستاد مبارزه با کرونا تصمیماتی را اتخاذ کرده تا شامل بیمه بیکاری شوند.

استاندار قم گفت: نمایشگاه‌های تخصصی فقط برای حضور متخصصان مجوز بازدید و فعالیت خواهند داشت و با رعایت اصول بهداشتی بدون بازدید عمومی در استان‌هایی که در شرایط وضعیت قرمز نیستند مجوز فعالیت دارند.

بحران کرونا و ائتلاف برای سلامت و معیشت مردم

استاندار قم در بخش پایانی سخنان خود با خبرنگاران از خبرهای خوش رئیس جمهور برای رشد میزان تولید و وضعیت اقتصادی خبر داد و گفت: با توجه به بحران کرونا وضعیت اقتصادی کشور مناسب است و تولید هم رشد یافته است و با توجه به مدیریت خوبی که صورت گرفته همگرایی مطلوبی در سطح ملی صورت گرفته است.

سرمست افزود: نوعی حکمرانی ملی و ائتلافی در سطح ملی بین مسئولان هر سه قوا برای سلامت مردم و معیشت اقتصادی شکل گرفته است.