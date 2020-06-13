تکمیل ظرفیت بیمارستان بعثت سنندج/چهار مادر باردار کرونایی شدند

آرزوی فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به روند رو به رشد بیماری کرونا در استان کردستان، اظهار کرد: بعد از شیوع گسترده این بیماری دانشگاه علوم پزشکی علاوه بر بیمارستان توحید، از ظرفیت سایر بیمارستان‌های سنندج نیز استفاده کرده است.

وی ادامه داد: بیمارستان توحید با ۲۰۱ تخت و ظرفیت بیمارستان بعثت سنندج هم که به عنوان پشتیبان دوم در نظر گرفته شده بود، از بیماران مبتلا به کرونا پر شده است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از ابتلای چهار مادر باردار مبتلا به کرونا در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲ کودک و ۲ نوزاد کرونایی مثبت بستری هستند.

وی با اشاره به افزایش لحظه‌ای آمار مبتلایان به کرونا در سنندج، عنوان کرد: از همه مردم استان کردستان انتظار داریم که از تجمع در اماکن عمومی خودداری کنید و حتماً از ماسک استفاده شود.

فلاحی خطاب به شهروندان عنوان کرد: با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی به توانایی پرسنل بهداشت و درمان کمک کنید چرا که با افزایش تعداد بیماران، مهار و کنترل این بیماری از عهده کادر درمانی خارج خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش آمار شمار افراد بستری در سطح استان به ویژه شهرستان سنندج، گفت: تکمیل ظرفیت بیمارستان توحید و بعثت این شهر نشان دهنده افزایش و طغیان بیماری کرونا در سنندج و استان کردستان است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه سلامتی حق طبیعی هر شهروند است، اظهار کرد: با خودداری از رفت و آمدهای غیر ضروری، و عدم برگزاری مجالس عروسی و عزا خود و دیگران را از این بیماری مهلک دور کنید تا شاهد مرگ عزیزانمان نباشیم.