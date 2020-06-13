به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، لاغری این روزها به یک خواسته عمومی تبدیل شده است. لاغر شدن نه تنها از نظر زیبایی بلکه برای سلامتی نیز اهمیت دارد و همین موضوع باعث شده تا افراد بیشتر خواهان درمان چاقی باشند. با لاغر شدن هم احتمال ابتلاء به بیماری‌های مختلف قلبی عروقی کاهش پیدا می‌کند، هم درمان بسیاری از بیماری‌ها مانند کبد چرب، دیابت، فشار خون و … راحت‌تر انجام می‌شود و زیبایی اندام به حالت قبل خود باز می‌گردد. این یعنی لاغری از هر جهت مهم است!

برای لاغر شدن استفاده از رژیم‌های غذایی امری معمول به شمار می‌رود. برخی سعی می‌کنند با مراجعه به متخصصین تغذیه که به صورت تخصصی در زمینه رژیم غذایی کار می‌کنند، روند لاغری را شروع کنند. برخی دیگر از اپلیکیشن‌های لاغری استفاده می‌کنند که این روزها تعداد آنها هم کم نیست و هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارد. در کنار همه این موارد، استفاده از دستورهای ورزشی برای افزایش تحرک نیز گزینه مناسبی است که پیش روی افراد علاقه مند به لاغری قرار می‌گیرد، همچنین مصرف برخی مواد غذایی نیز به لاغری کمک می‌کند.

از بین انواع مواد غذایی طبیعی، ۳ ماده تولید شده توسط زنبور عسل است که نقش مهمی در لاغری و درمان چاقی دارند. هر کدام از این سه ماده طبیعی می‌توانند روند لاغری شما را سرعت بخشیده و اتفاقات شگفت انگیزی را برای شما رقم بزنند. در ادامه بیشتر با این ۳ محصول آشنا شویم.

عسل طبیعی؛ لاغری را در خواب تجربه کنید

خواص عسل و روش‌های مصرف عسل برای لاغری متعدد است. یکی از مرسوم ترین روش‌های مصرف عسل برای لاغری، مصرف آن قبل از خواب است. دانشمندان آمریکایی و اروپایی در تحقیقات مجزا دریافته‌اند که مصرف یک قاشق مرباخوری یا غذاخوری از عسل طبیعی قبل از اینکه به رختخواب بروید، باعث لاغری می‌شود. کافی است یک ماه به صورت مداوم این کار را امتحان کنید؛ یعنی قبل از خواب یک قاشق عسل بخورید! بیش از ۷۰ درصد شرکت کنندگان در تحقیقات، از کاهش وزن خود در دوره مصرف عسل قبل از خواب صحبت کرده‌اند. این یعنی با یک روش ساده می‌توانید ماهانه مقداری از وزن خود را کاهش دهید.

علت لاغری در این روش این است که مصرف عسل باعث می‌شود شما در هنگام خواب با سوخت و ساز بیشتری در بدن خود مواجه شوید. به همین علت است که به سادگی و بدون نیاز به انجام رژیم‌های سخت و آزاردهنده، می‌توانید در خواب لاغر شوید. لاغر شدن در خواب یک رؤیا یا یک ادعای پوشالی نیست، مبنای علمی این روش نشان می‌دهد که اگر آن را امتحان کنید به احتمال زیاد نتایج خوبی می‌گیرید.

فراموش نکنید که تمامی ویژگی‌های مطرح شده در مورد خاصیت عسل برای لاغری، مربوط به عسل طبیعی است نه عسل‌های تقلبی و مصنوعی موجود در بازار! سعی کنید در هنگام خرید عسل از طبیعی بودن آن اطمینان حاصل کنید و بعد انتظار لاغر شدن داشته باشید. دقت داشته باشید که نه عسل‌های خیلی ارزان می‌توانند طبیعی باشند و نه عسل‌های خیلی گران برای لاغری به صرفه هستند. خرید عسل طبیعی یک کار حرفه‌ای و حساب شده است که نیاز به تجربه یا اطلاعات کافی دارد، آن را دست کم نگیرید.

ژل رویال؛ معجونی برای لاغری

خوشبختانه در سال‌های اخیر اسم ژل رویال به گوش تعداد بیشتری از مردم ما رسیده است؛ اما متأسفانه هنوز این ماده مفید، مقوی و درمانگر به سبد غذایی ما ایرانی‌ها راه پیدا نکرده است. ژل رویال یا شاه انگبین ماده‌ای خاص و ویژه است که توسط زنبور عسل و از غدد آرواره‌ای او ترشح می‌شود. این ماده تا سال‌ها در انحصار خانواده‌های سلطنتی و پاپ بوده و تنها چند دهه است که مصرف عمومی آن مرسوم شده است. شاید به همین علت باشد که هنوز عده زیادی از مردم دنیا نمی‌دانند ژل رویال چیست و چه خواصی دارد. در این زمینه می‌توانید در مجله تخصصی عسلنا اطلاعات بیشتری کسب کنید.

ژل رویال امروزه به عنوان ماده‌ای برای درمان نازایی و ناباروری در زنان و مردان شناخته شده است. حتی پزشکان و متخصصان ناباروری نیز این ماده را برای درمان ناباروری تجویز می‌کنند. اما ژل رویال علاوه بر خاصیت بارورسازی و برطرف کردن مشکلات ناباروری، اثرات فوق العاده‌ای هم برای لاغری دارد.

ژل رویال می‌تواند با افزایش سوخت و ساز بدن و کمک به چربی سوزی، لاغری و تناسب اندام را برای شما به ارمغان بیاورد. امروزه در بسیاری از کلینیک‌های لاغری در دنیا از ژل رویال به عنوان ماده‌ای مؤثر استفاده می‌شود که توانسته نقش خوبی در کاهش وزن و به ویژه تناسب اندام داشته باشد.

گرده گل؛ یک مولتی ویتامین طبیعی برای دوران رژیم لاغری

هرچند خاصیت گرده گل برای لاغری هنوز به اثبات نرسیده است؛ اما خاصیت مکملی آن کمک می‌کند تا در رژیم‌های غذایی مورد استفاده قرار گیرد. گرده گل یک مولتی ویتامین طبیعی است و می‌تواند املاح معدنی مختلف در کنار انواع ویتامین‌ها را به بدن شما منتقل کند.

اصولاً پزشکان و متخصصان تغذیه در کنار رژیم غذایی، مصرف برخی داروهای مولتی ویتامین را تجویز می‌کنند. هرچند این داروها می‌توانند مواد مورد نیاز بدن را در ایام رژیم لاغری تأمین کنند، اما ضرر و زیان زیادی برای بدن به همراه دارند. گرده گل جایگزینی مناسب و عالی برای این داروها در ایام رژیم لاغری است.

سخن پایانی

کاهش وزن و لاغری یک رؤیای دست نیافتنی نیست! کافی است پرهیزات معمول رژیم‌های غذایی را رعایت کنید، تحرک داشته باشید و برخی مواد طبیعی را برای لاغری مصرف نمائید. عسل، ژل رویال و گرده گل تنها تعدادی از بهترین مواد تولید شده توسط زنبور عسل هستند که برای لاغری مورد استفاده قرار می‌گیرند. شما هم اگر مواد طبیعی می‌شناسید که برای لاغری مفید هستند و به بدن آسیب نمی‌رسانند، از طریق نظرات همین مطلب با ما در میان بگذارید.

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