به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه جلسه ویدئو کنفرانسی ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن بیان اینکه بعضی از استان‌ها که پیک اول شیوع کرونا را تجربه کردند اکنون وضعیت باثبات‌تری رادارند، اظهار داشت: استان‌هایی که موج جدید را تجربه می‌کنند از استان‌هایی هستند که پیک قبلی را تجربه نکردند.

وی بابیان اینکه بر همین اساس موضوع شروع پیک دوم در کشور منتفی است، اضافه کرد: و درواقع این موج افزایشی مبتلایان کرونا در ادامه پیک اول است.

بازگشایی تالارهای پذیرایی در استان سمنان

استاندار سمنان با اشاره به اینکه سمنان از وضعیت باثباتی نسبت به سایر استان‌های کشور برخوردار است، خاطرنشان کرد: سمنان در موج اخیر کمترین آسیب را نسبت به سایر استان‌ها دیده است.

آشناگر بابیان اینکه فعالیت تالارهای پذیرایی در شهرهای سفید از سر گرفته می‌شود، افزود: تالارهای پذیرایی در شهرهای زرد می‌توانند با ۵۰ درصد ظرفیت و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی فعالیت کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کتابخانه‌های عمومی استان سمنان نیز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فعالیت خود را آغاز کنند، یادآور شد: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی با حضور مخاطبان خاص خود انجام خواهد شد و این در حالی است که نمایشگاه‌های عمومی همچنان مجوز برگزاری ندارند.

استاندار سمنان با تأکید بر اینکه آمار مبتلایان در موج اخیر در استان نگران‌کننده نیست، بیان کرد: شهرستان‌های شاهرود و میامی همچنان در وضعیت سفید قرار دارند و مابقی شهرهای استان زرد است و ستاد مقابله با کرونا همواره در تلاش برای بهبودی این وضعیت است.