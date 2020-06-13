پیش بینی تولید ۱۸۷ هزار تن گندم در قروه/انتقاد به نرخ خرید تضمینی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه کمیته خرید گندم شهرستان قروه در حالی برگزار شد که مثل همیشه با اعتراض نسبت به قیمت خرید تضمینی گندم توسط کشاورزان و تأکید بر پرداخت به موقع وجه همراه بود.

در این نشست ابتدا معاون فنی جهاد کشاورزی قروه از افزایش تولید گندم در شهرستان با توجه به میزان بارندگی‌ها حدود ۴۰۴ میلی متر خبر داد.

«محمدرضا فرهنگیان» با بیان اینکه امسال پیش بینی شده میزان ۱۷۲ هزار تن خرید و ۱۸۷ هزار تن تولید گندم در شهرستان قروه داشته باشیم، گفت که سطح زیر کشت گندم آبی در قروه ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتار و گندم دیم ۷۲ هزار هکتار است.

او به تحویل ۱۳۲ هزار و ۸۰۰ تن گندم به سیلو در سال قبل اشاره کرد.

تأکید بر تأمین زیرساختی

در ادامه مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی کردستان هم از تولید ۱۴ میلیون تن تولید و ۱۱ میلیون تن خرید گندم در کردستان خبر داد و گفت: از ۵۹۰ هزار هکتار اراضی زیر کشت گندم ۳۲ هزار تن آن آبی و مابقی دیم است و در واقع بیش از ۹۴ درصد از اراضی کشاورزی زیر کشت دیم قرار دارد.

«جمال صالحی» با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده، افزود: سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم هزار و ۷۰۰ تومان بود که با توجه به میزان افت مفید تا هزار و ۷۳۰ تومان افزایش پیدا کرد.

به گفته او امسال دیگر کرایه حمل وجود ندارد و با توجه به شیوع بیماری کرونا نیاز است که موارد بهداشتی برای مراکز خرید گندم به طور کامل رعایت شود.

«صالحی» همچنین تأکید کرد که افزایش قیمت حمل گندم از مزارع تا مراکز خرید باید به گونه‌ای باشد که برای کشاورز شامل هزینه نشود.

او با اشاره به اینکه اولین خرید گندم از شهرستان بیجار برای گندم بذری در اردیبهشت ماه شروع شد، تصریح کرد: باید موارد زیرساختی مراکز خرید در کنار تنظیم پهنای باند و ثبت به موقع اطلاعات توسط کاربران مراکز در نظر گرفته شوند.

«صالحی» با اعلام اینکه کشاورزان شماره حسابی را به مراکز خرید بدهند که فعال باشد، خواستار تشکیل کمیته نظارتی ویژه مراکز خرید شد.

او بر جدی گرفتن هشدارهای هواشناسی و آتش سوزی تأکید کرد و گفت که رفتار متصدیان مراکز با کشاورزان مهم است.

مدیرعامل شرکت غله در ادامه با بیان اینکه دو نوع خرید گندم داریم، عنوان کرد: برای گندم یک خرید تضمینی و یک خرید توافقی داریم که در خرید توافقی حق ندارند نرخ پایه کمتر از نرخ خرید تضمینی باشد.

حمل و نقل و سوخت دو مشکل اساسی

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی کردستان هم در این نشست اظهار داشت که باید از خروج گندم از شهرستان جلوگیری شود و خطاب به نماینده مجلس از مشکل حمل و نقل در استان و تأمین سوخت کشاورزان گفت.

مدیر تعاون روستایی کردستان هم بیان کرد که سال گذشته ۵۱ هزار و ۹۷۲ تن گندم توسط تعاون روستایی استان خریداری شد که معادل ۴۰ درصد است که از این میزان ۳ هزار و ۸۰۱ تن آن مربوط به قروه بود.

دخل و خرجی که نمی‌خواند

تمامی این گفته‌ها در حالی زده شد که نماینده کشاورزان که در این نشست حضور داشت از وجود یکسری مشکلات و حل نشدن آنها گفت.

«صالح محمدی» که بیشتر سخنانش خطاب به نماینده مجلس بود، گفت: قوه مقننه قانون برای دولت تصویب می‌کند و بر ضد ملت است و در موضوع خرید گندم هیچ سالی به ویژه در قروه و دهگلان اتفاق خاصی نیفتاد.

بر اساس اظهارات او جفایی که به کشاورزان می‌شود به هیچ قشری نمی‌شود، برای مثال در حوزه آب یک عده آقازاده و یا افرادی از این دست گیوتین به دست می‌خواهند بخش کشاورزی را ساقط کنند، چرا برای هر مترمکعب آب بها در نظر گرفته‌اند برای کشاورز!؟ برای کاری که دولت زحمت نمی‌کشد آیا آب بها حلال است یا نه؟

«محمدی» اشاره کرد که بسیاری معتقدند این قانون مربوط به بودجه سال ۹۹ بوده و باید اجرایی شود اما ما می‌گوئیم قانون بودجه نوبخت است که از نظر ما «خوشبخت» حساب می‌شود.

وی افزود: خود دولت ادوات کشاورزی را دو برابر کرده اما قیمت خرید تضمینی گندم هنوز چندان افزایش پیدا نکرده، در حالی که دلار رسیده به مرز ۱۸ هزار تومان آن وقت با ۲ هزار و ۵۰۰ تومان خرید گندم انتظار دارند کشاورز کار کند.

«محمدی» به تولید سیب زمینی هم اشاره کرد و گفت که سال آینده با کمبود سیب زمینی مواجه خواهیم شد چون کشاورز دیگر نمی‌تواند تولید کند و من دلم می‌گیرد وقتی می‌بینم کشاورز از صبح تا شب زحمت می‌کشد اما در آخر دست خالی به خانه بر می‌گردد.

وی به وجود اختلاف برای نرخ حمل و نقل گندم که هر ساله معضلی است برای کشاورزان در زمان برداشت اشاره کرد و به وجود مشکلات نصب کنتور روی چاه‌های هوشمند پرداخت و یادآور شد که ما در وسط استان‌های همدان، زنجان و کرمانشاه قرار گرفتیم و شده‌ایم موش آزمایشگاهی… اگر نصب کنتور قانون است باید برای همه باشد نه تنها قروه!